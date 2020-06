Comodoro invirtió más de 60 millones para evitar el cierre de comercios

Este jueves, el intendente Juan Pablo Luque remarcó que se está trabajando coordinadamente con “los sindicatos petroleros, de camioneros y de la construcción para defender los empleos”, dijo al remarcar que resulta necesario poner todas las herramientas disponibles al servicio de la generación de empleo.

“Se está haciendo un trabajo muy bueno por parte de los sindicatos, que están trabajando en conjunto” y reconoció que el escenario “ha traído como corolario la falta de combustible en el mundo, la falta de precio internacional del crudo y el hecho de que haya repercutido en la pérdida de puestos laborales. Vamos a seguir trabajando para poder recuperarlos”.

Empleo

El potencial cierre de comercios por efecto de la pandemia y la retracción de varias actividades, también es una problemática que actualmente se encuentra bajo el radar de la gestión municipal. “La pandemia ha traído situaciones complicadas, creo que el Municipio ha tratado de estar a la altura de las circunstancias: hemos invertido más de 60 millones de pesos para que no cierren negocios y para que no se pierdan puestos de trabajo; hemos puesto a disposición ese dinero, que ha ayudado a conservar más de 700 empleos en el sector del comercio, algo no menor; y lo vamos a seguir haciendo en la medida en la que tengamos recursos”, concluyó Luque.