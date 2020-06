Comodoro ejecuta más de medio centenar de nuevas obras

De acuerdo a datos del Municipio de Comodoro Rivadavia, actualmente hay 63 obras en ejecución y en el transcurso de los próximos días, ocurrirá con otras 19 ya licitadas, en un plan de obra pública que no cesa pese a las circunstancias. “La pandemia cambió algunos ejes, pero no dejamos de atender las obras necesarias para la ciudad que son las que quedarán en el tiempo”, afirmó el intendente Juan Pablo Luque.

A tres meses de comenzar su gestión, el intendente se vio obligado a postergar momentáneamente algunos de sus principales objetivos que se había planteado, restablecer prioridades y atender las urgencias de una pandemia mundial que no se sabía de qué manera podía impactar en Comodoro.

Se destinaron más de 120 millones de pesos entre insumos y equipamiento sanitario, alimentos para las familias más afectadas y créditos para que comercios y pymes puedan aliviar su situación.

Sin embargo, la decisión del intendente fue, una vez que se habilitó el trabajo en ese rubro, no desatender el plan de obras proyectado, fomentar puestos laborales y seguir adelante con los planes previstos: “Nos propusimos mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad y voy a trabajar incansablemente hasta lograr ese objetivo”, expresó Luque.

Entre las 63 obras en ejecución, resaltan también las 10 obras de pavimentación en ejecución por 468 millones de pesos, obras necesarias y siempre solicitadas por la comunidad. Se desataca la reconstrucción de la avenida Rivadavia, que incluye un recambio de redes que databan de casi 60 años, cordones cuneta y el hormigón nuevo. “Definimos que las obras de pavimento y de servicios públicos sean prioritarias porque se encuentran entre las demandas de muchos barrios que hoy están viendo cómo mejorar su calidad de vida”, destacó el intendente Luque.

En cuanto a los espacios públicos para embellecer la ciudad, hay 128 millones entre lo ejecutado y lo proyectado para 10 obras. Se destacan la continuación del paseo costero de av. Ducós hasta Pellegrini, reacondicionamiento o impulso de plazas en Las Orquídeas, Arenales, Quirno Costa y Astra.

Servicios públicos

Entre las licitadas se encuentran obras de gas para Cordón Forestal, Castelli, San Cayetano y Dos Bosco; plan de bacheo en barrio Stella Maris; obra de drenaje para barrio Castelli y la reconstrucción del sistema de desagüe pluvial en barrio 30 de octubre.

“Son más de 48 millones de pesos en obras que están próximas a iniciarse y continuaremos licitando otras en carpeta, agilizando trámites para evitar demoras administrativas, algo que hemos logrado en estos primeros seis meses, y por supuesto siempre reclamando a las empresas obras de calidad porque en cada una de ellas no solo está el dinero de todos los comodorenses sino también las expectativas de vivir en mejores condiciones y en la ciudad que todos queremos”, sentenció Luque.

Apoyo a los clubes

El intendente visitó las instalaciones de Tiro Federal Argentino “General Enrique Mosconi”, en donde se está terminando de construir un SUM. El acompañamiento se repite en distintas instituciones de la zona que además trabajan en conjunto para toda la comunidad del sector.

“Fue un enorme trabajo y da gusto desde el Estado municipal tratar de poner un granito de arena en el marco de una continuidad de trabajo desde la gestión anterior. Acompañamos a los clubes para que mejoren sus instalaciones y crezcan”, expresó Luque.