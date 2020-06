Cómo los “zapatos más feos del mundo” lograron marcar tendencia

Desde su lanzamiento al mercado en 2002, fueron vendidos más de 300 millones de pares alrededor del mundo. Incluso estrellas de Hollywood suelen lucirlos en su día a día, como Matt Damon, Bad Bunny, Jack Nicholson, Justin Bieber y Ariana Grande, que eligen a los suecos de goma como zapato predilecto.

Lo cierto es que causan odio y amor. Una de las celebridades que se opuso a esta tendencia fue la top model Bella Hadid, y lo expresó durante una entrevista con Vogue en una alfombra roja: “Me gusta tomar riesgos, así que supongo que no hay muchos pecados de la moda para mí. Sin embargo, considero que las Crocs son un gran ‘no’”.

Este calzado, para muchos considerado el más cómodo por sus materiales y diseño, fue catalogado desde un principio como “el más feo del mundo”. Pero su furor fue tal que llegó a las pasarelas internacionales de la mano de dos diseñadores.

El primero en introducirla en un fashion week en 2017 fue Christopher Kane, quien, tras recibir mensajes desafortunados por la elección del calzado para sus modelos,dijo: “Me encantan. Y me da igual lo que la gente piense. No creo que nadie tenga el poder de decir lo que está bien y lo que está mal. Así que mejor callarse”.

Luego, Demna Gvasalia, el diseñador y director creativo de la firma Balenciaga, volvió a apostar por la inclusión de marcas low cost en sus colecciones (había participado previamente Ikea) y para su desfile del verano 2018, que presentó en París, propuso una extravagante línea de calzados: unas Crocs pero con mucha plataforma.

Para diferenciarse de los modelos clásicos de entrecasa, le sumó una plataforma extra y dibujos de goma en forma de flores, banderas, iniciales de la marca y otros diseños para elegirlos.

Minutos antes de salir a escena, Gvasalia explicó su controversial elección: “Es un zapato muy innovador, es ligero, es un molde de espuma de una sola pieza y para mí, este tipo de técnicas y trabajar con estos materiales es muy Balenciaga”.

Según Lyst, la plataforma que analiza datos de venta y búsquedas online, la demanda de los suecos de goma ha crecido un 32% en estos últimos meses, mientras que otras categorías de calzado han bajado su facturación.

¿Este calzado es bueno para los pies?

A pesar de generar una sensación placentera al andar, referentes en área de traumatología desaconsejaron su uso continuo por tres razones: la poca estabilidad que otorga al talón, la falta de flexibilidad que provoca rigidez en dedos y la amplitud en la horma, que no favorece a la anatomía natural del pie.

El traumatólogo, Omar Lecina explicó a Infobae queson un calzado de uso hogareño o para ir a la playa, pero que en ningún caso podría sugerir tenerlas puestas por 8 a 10 horas al día. Sin embargo, es uno de los más elegidos por los profesionales de la salud para ejercer la medicina.