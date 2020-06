“Chubut está quebrada”, aseguró el diputado Eliceche

El diputado del Frente Patriótico, Carlos Eliceche, advirtió que “Chubut atraviesa el problema financiero más grave de su historia” y cuestionó la falta de convocatoria el gobierno de Mariano Arcioni a la oposición, al tiempo de reiterar sus críticas al pliego de Alvaredo para la presidencia del Banco del Chubut.

Sobre las sesiones legislativas, que no han sido muchas en lo que va del año, admitió que “el personal de la Legislatura está de retención de servicios, porque el Gobernador Arcioni tiene un rango de empleados que tienen tres meses de atraso en los salarios. Ese es el único motivo por el cual no se sesiona con frecuencia. Hubo predisposición siempre por parte del Vicegobernador y los diputados de todos los bloques. De hecho, de diciembre hasta acá, el oficialismo aprobó prácticamente todo lo que solicitó el Ejecutivo”, explicó Eliceche.

Además, señaló que “el futuro es incierto y Chubut atraviesa hoy el problema financiero más grave de toda su historia. Yo siento que la situación es insostenible y no da para más. Estos cinco mil millones que llegaron de Nación son una aspirina para una enfermedad terminal”.

“Lo lógico sería que este dinero llegue para realizar obras, como en el resto de las Provincias, pero Chubut está quebrada. Si uno analiza los atrasos salariales, esto roza los 10 mil millones de pesos. Y los 5 mil que entran, son en dos cuotas. Cuando vaya a entrar la segunda cuota, la Provincia ya va a deber quizás tres sueldos, y se suman los aguinaldos”, se lamentó el Diputado.

Como oposición, Eliceche comentó que “nosotros vamos a posibilitar que ese dinero se use para pagarle el sueldo a la gente, pero que quede claro que los Municipios también deberían recibir más de lo que recibieron. De hecho algunos recibieron mucho menos de lo que les tocaba”.

Sobre la sesión de este martes, el diputado del Frente Patriótico dijo que “es una sesión especial convocada para el Gobernador, y solo se puede tratar el tema en cuestión, que es el endeudamiento. Pero en Legislatura ya ingresaron dos pedidos de juicio político, que serán enviados a la comisión correspondiente para evaluarlos”.

Sobre este último tema, agregó que “al principio el tema de los Juicios Políticos era solo una versión. Ahora ya ingresaron en la Legislatura, y cada vez son mayores las voces y los reclamos sobre la mala administración y la falta de credibilidad que tiene el Gobernador. Son muchísimos los que piden un cambio en la Provincia”, aseguró.

Eliceche recordó que “no hay muchos precedentes sobre Juicio Político. En nuestra Provincia tenemos el caso de Néstor Perl, que por muchísimo menos que lo de hoy, tuvo que dejar el cargo. Hoy se está muchísimo peor que en aquel momento. En legislatura aprobamos el 90% de los proyectos que envió el Ejecutivo desde diciembre hasta el día de la fecha, por lo que más allá de la crisis, se le ha dado una mano en todo momento al equipo del Gobernador. Pero está claro que el camino que eligió Arcioni, no está llevando a buen puerto”.

“Nosotros en seis meses de gestión, no hemos sido nunca convocados por el Gobernador. Y lo primero que se hace en una situación así, es una mesa multisectorial para convocar a todos los sectores. Acá eso no ha pasado nunca. A contramano, se designan cargos con personas que vienen de afuera, que no conocen la realidad de Chubut, entonces no entendemos cuál es el objetivo”, dijo Eliceche.

Y agregó que “el responsable de esto, es Mariano Arcioni y su equipo de ministros. No deben buscar otros culpables, tienen que hacerse cargo de las decisiones que tomaron”.

“Por citar un ejemplo”, dijo Eliceche, “si hay algo que funcionó bien en la Provincia, fue el Banco. Y hoy nos proponen la figura de una persona de afuera para presidirlo. En 600 mil habitantes que tiene Chubut, hay gente capacitada para estar ahí, pero Arcioni menosprecia al resto. Toma decisiones sin consultar, no convoca a sus pares políticos, en menos de seis meses ya se le partió el bloque oficialista. Ahora se reúne con los diputados de Cambiemos, porque va a poner en Rentas de la Provincia al compañero de fórmula de Ignacio Torres, y esto le generará más quiebres con el Gobierno Nacional”.

Claramente las cosas no se están haciendo bien, y vemos que no hay retorno de esta crisis. Lo que se vive es muy grave, y no existe ningún plan del Gobernador para salir. Todo esto va a depender de la paciencia de la gente, que ya perdió la credibilidad por completo con este gobierno actual”, cerró el legislador provincial.