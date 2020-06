Chubut: Cientos de comercios que cerraron en marzo no volverán a abrir

El impacto económico de la pandemia se vuelve más perceptible conforme pasan los meses. La actividad comercial ha resultado altamente perjudicada y muchos locales que cerraron sus puertas en marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, ya no volverán a abrir. Los datos actualizados al mes de mayo indican que, entre las ciudades más pobladas de la provincia ya suman más de 200 comercios cerrados, y desde los Municipios advierten que ese número podría aumentar considerablemente en junio. Precisamente son los gobiernos locales los que han tomado medidas concretas para acompañar al comercio y las Pymes, a través de beneficios impositivos y gestión de reducción de costos de servicios. Sin embargo, todo parece insuficiente, y ya se registra baja de salarios y reducción de carga horaria en los comercios que logran subsistir. Los rubros de servicios al turismo, hotelería y gastronomía entre los más golpeados.

Cierre definitivo

Tras dos meses de cierre producto de la pandemia de coronavirus, la mayoría de los comercios habían logrado reabrir las puertas en Chubut, sin embargo, un brote de coronavirus en Trelew primero, y en las ciudades costeras después han impactado fuertemente en la actividad.

Si bien la mayoría de los rubros siguen habilitados, la reducción de circulación de personas y la crisis económica que afecta el bolsillo de los trabajadores, impacta de lleno en la actividad comercial.

De acuerdo a los indicadores del mes de mayo, desde que se declaró la emergencia sanitaria, en Comodoro Rivadavia se dieron de baja más de 120 CUIT en la AFIP, en tanto que en Puerto Madryn, el Municipio ya se registra casi un centenar de cierre de comercios, y una cifra similar alcanzaría Trelew, que registra menos casos porque en esa ciudad la crisis viene afectando al sector desde antes de la pandemia.

Precisamente son los Municipios los que buscan alternativas y presentan propuestas concretas para asistir a comerciantes y PyMEs con beneficios impositivos y reducción de costos de servicios.

La situación se vuelve más compleja para los cuentapropistas, personas con oficio que han visto reducida la actividad, y en el escalón más vulnerable de la cadena, los trabajadores informales que no logran el mínimo ingreso.

Contexto

En declaraciones recientes, el propio secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, afirmó que en el país, el 11,5% de los locales comerciales que cesaron sus actividades por la pandemia de coronavirus “no volverán a abrir” una vez finalizada la emergencia.

“Es una realidad inexorable, había que luchar contra la pandemia, hay que proteger la salud y estamos totalmente de acuerdo con lo que hizo el presidente (Alberto) Fernández, pero la economía es un tema complicado, tampoco hay vida si no hay economía”, esgrimió.

En ese mismo sentido, el secretario de la CAC consideró que “es imprescindible salvar tantas vidas como se pueda, pero en el proceso hay que ser muy cuidadoso de no destruir la economía”.

Los más perjudicados

Grinman mencionó “sectores muy castigados” como el de indumentaria, calzado, gastronomía y hotelería, y enfatizó el caso del turismo, una actividad que “puede tardar años en recuperarse”.

Consideró que la pandemia va a dejar consecuencias peores que la crisis del 2001 en la cual la actividad productiva, “aún con hiperinflación, seguía funcionando”. “Con lo que no se puede funcionar en con depresión. Cuando se cierran los locales no hay posibilidad, no hay expectativas, no hay futuro”, remarcó.

Expectativas

Una encuesta elaborada en conjunto entre la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la consultora Voices! arrojó que el 53% de los consultados respondió que a causa de las medidas derivadas de la pandemia perdió “una parte importante” de sus ingresos; un 44% tuvo que “trabajar menos por falta de trabajo” y un 42% no pudo “pagar cuotas mensuales o servicios”.

La recuperación económica tras la pandemia resulta sin dudas uno de los desafíos más importantes que se deberá afrontar.