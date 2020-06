Carolina Cayo reorganizó sus objetivos

El ajedrez, es una de las disciplinas deportivas que pudo adaptar su desarrollo de amanera virtual durante esta pandemia del COVID-19, con partidas a través de diversas plataformas e incluso Torneos.

Esa misma vía, es la que utiliza la joven ajedrecista madrynense Carolina Cayo, quien suele ser gran representante en competencias para ciegos y disminuidos visuales.

Entre el ajedrez virtual y las metas replanteadas

La ajedrecista madrynense Carolina Cayo, tuvo un gran 2019, consagrándose ganadora en diversos certámenes del Prix ACUA e incluso, siendo elegida como la mejor ajedrecista del país en la modalidad Ciegos y Disminuidos Visuales.

Al respecto, la joven indicó que “en algunas etapas me fue bastante mal, en otras me fue mejor. Por poco no logré los puntos necesarios para clasificar a la final, pero sigo manteniendo el 1° lugar en la rama femenina. Soy la mejor ajedrecista femenina de ciegos del país. No participé el año pasado del Panamericano que se hizo en Costa Rica. Por eso entre los objetivos para este año estaba el poder clasificar a un Panamericano”, en dialogo con el área de Prensa de Chubut Deportes.

Este año, el objetivo sería Panamericano en el cual deseaba participar Cayo se realizaba en la localidad colombiana de Pereyra; competencia, que, ante la pandemia, debió ser postergada. Sobre este certamen, Carolina expresó que “la primera etapa estaba programada para fines de marzo. Ya llevamos dos etapas suspendidas porque el fin de semana del 18 de mayo estaba pautada la segunda fecha. Este año va a ser muy difícil”.

Por otro lado, “como todavía no había comenzado el Prix, la cuarentena me encontró en casa por suerte y estoy junto a mi familia, eso hace que no la padezca en cuanto al alejamiento social por suerte”, valoró.

En tanto, sobre cómo vive esta cuarentena, Cayo se sinceró al decir que “me pasó de vivir en un primer momento la cuarentena como unas vacaciones en casa y después me di cuenta que te desordena absolutamente todo. Yo no soy una persona de salir mucho, pero lo que molesta es saber que no estoy encerrada porque tengo ganas de quedarme en casa, sino porque no puedo salir. Son cuestiones psicológicas que trabajé de a poco porque ahora sabemos que va a ser para largo”.

El ajedrez continúa durante la cuarentena

“En cuanto al entrenamiento, el ajedrez es uno de los deportes cuyo entrenamiento no necesita estar al aire libre ni tampoco tenemos que ir al Gimnasio”, explicó; sumando que “no he tenido que cambiar la forma de realizarlo. Es una actividad que se puede realizar por internet, de hecho en este momento estoy participando de varios Torneos Virtuales. Así que con el ajedrez seguimos en actividad durante la cuarentena”.