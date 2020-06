“Carlitos” renovará con Boca pero donará su sueldo

Luego de algunos días de polémica y suspicacias por doquier, Carlos Tevez, el delantero emblema de Boca Juniors, anunció que aceptó la oferta de la institución para continuar vistiendo los colores “Azul y oro”.

El acuerdo, será por 6 meses; pero con algunos cambios en lo ofrecido, entre lo que se destaca la donación de su sueldo y premios, a ollas populares y entidades benéficas. «En diciembre veré si me retiro o me voy a jugar al exterior. Los últimos seis meses cobré lo mismo que un juvenil», cerró.

“El jugador del pueblo” seguirá con el “Xeneize”

Ayer por la mañana, respondiendo a días de polémicas e idas y vueltas, el delantero de Boca Juniors, uno de los ídolos de la institución en los últimos años, Carlos Tevez, anunció su continuidad en el club.

En dialogo con Radio La Red, “El Apache” confirmó que seguirá en Boca por seis meses, agregando que “voy a seguir, quiero otra chance más de jugar la Libertadores. Esta pandemia hace que no se sabe qué va a pasar sobre la Copa, pero ojalá se juegue. Seguramente Adrián (su representante) ya mandó aceptando la oferta y con algunos cambios en los términos. Sigo en Boca”.

En cuanto a las declaraciones que trascendieron días atrás en esta etapa de incertidumbre sobre su continuidad y la situación de pandemia, ´Carlitos´ explicó que “Uno entiende la situación y un montón de cosas. Yo me quiero ir bien de Boca y no pelearme con nadie. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, pero lo que se habló queda acá y lo que charlemos será en privado. Por el bien del club lo mejor es que nos sentemos y lo conversemos”.

Sumando que “Yo juego por la gente, no lo hago por Raúl (Cascini) ni por los dirigentes. Y para ganar, tenemos que estar todos juntos. Y si hay que hablar algo, lo mejor es que lo hablemos entre nosotros, confrontar con él y con el Patrón (Bermúdez) no es bueno para el club”.

En cuanto a su sueldo, y siendo una muestra de solidaridad en esta etapa difícil que transita el país por la pandemia COVID-19, destacó brindar su granito de arena, al decir que “estos días seguramente lo veremos bien, pero la intención es que sea para las vacunas y ollas populares. Dejar en claro en el contrato a dónde va a ir la plata. Yo no quiero nada de plata y mi intención es donarla y que pueda ayudar a todas las familias”.

Por último, se refirió en cuanto al regreso del futbol, que según la AFA será cuando toda la Argentina transite la fase 4 del ASPO: “es complicado pensar en cómo va a volver el fútbol, pero no tenemos que ser egoístas y pensar solamente en nuestra actividad”, agregando que “para mí es muy fácil opinar sin conocer la situación de todos. Yo no puedo opinar qué siente cada gente en distintos lugares, pero creo que nosotros no podemos quejarnos cuando hay gente que la está pasando mal. De esta tenemos que salir todos juntos”.