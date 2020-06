Camioneros rechazan restricciones y amenazan con un paro

“Si no nos dejan ingresar a las localidades pararemos el transporte”, dijo el responsable de la delegación de Camioneros Chubut en Trelew, Luís Collio, quien solicitó que el gobierno provincial se comunique con los jefes comunales para destrabar la situación.

Collio lamentó el mal trato que reciben los camioneros a pesar de tener todos los protocolos para poder transitar, puso como ejemplo que la semana pasada en muchas localidades no dejaron ingresar a los camiones provenientes de Trelew, y son los que reparten mercaderías como leche, barbijos, alcohol en gel y alimentos.

“En algunas comunas les hicieron barricadas en la entrada del pueblo y en Esquel no los dejaron ingresar a la ciudad a pedido del intendente Sergio Ongarato, los camiones quedaron detenidos en el ingreso de la ciudad por varias horas hasta que se hizo el trasbordo de la mercadería, los choferes tuvieron que quedarse arriba del camión, no pudieron ir hasta la estación de servicio para comprar algo o hacer sus necesidades y luego fueron escoltados por la policía, tal cual fueran delincuentes, hasta afuera de la ciudad de Esquel”, relató Collio.

Sostuvo que los camioneros sólo por provenir de Trelew no los dejan bajar en ningún lado, “se les está yendo la mano, aquí nadie se salva solo, son vidas humanas, y no nos pueden discriminar parece que los camioneros fuéramos los leprosos”.

Reunión con Salud y Seguridad

Collio indicó que se reunió con los ministros de Seguridad y Salud para encontrar un punto medio, “necesitamos que el gobierno arbitre los medios necesarios para que los jefes comunales e intendentes activen un protocolo específico para los transportistas para que esto no continúe”.

Puso como ejemplo que en Telsen no dejaron ingresar a un camión que transportaba leche, “desde el sindicato tomaremos la postura de no viajar más, nosotros no somos ni leprosos ni sarnosos, esta es una enfermedad que no la trajimos nosotros y lamentablemente los trelewenses tenemos que sufrir la discriminación, hasta los periodistas de Trelew son mal recibidos”.

Collio dijo que hace responsable a los funcionarios provinciales e intendentes que no permitan ingresar a los camioneros en las localidades cuando tienen todo en regla y están transportando productos esenciales, “la actividad está paralizada sólo transportamos alimentos y no vamos a soportar ni permitir que se nos maltrate de esa manera como si tuviéramos lepra”.

Sostuvo que después que el presidente de la Nación nombró Trelew al otro día los camioneros no pudieron entrar a Rawson ni a Puerto Madryn, “tuve que llamar a los intendentes para que los dejen pasar porque transportan mercadería”.

Protocolo

Collio explicó que desde el comienzo de la pandemia la organización sindical empezó a trabajar en forma rápida y puso en marcha un protocolo de seguridad e higiene que se replicó en Chubut, “la utilización del barbijo se puso como medida preventiva en todas las empresas y en el caso de la recolección de residuos, las dotaciones empezaron a entrar con 15 minutos entre cada uno de ellas para no cruzarse”.