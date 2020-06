Biss comprometió acompañar a la familia del pescador contagiado

“Hay una nueva circunstancia en nuestra ciudad”, manifestó el intendente de Rawson, Damián Biss, al confirmar este viernes el primer caso de coronavirus en la capital chubutense. Frente a este escenario, pidió a los vecinos “seguir cumpliendo con las medidas preventivas” y aseguró que el municipio “acompañará” a la familia de la persona contagiada.

El primer caso en Rawson es de un hombre de 57 años, vinculado a la actividad pesquera, con comorbilidad (en medicina, más de una patología en la misma persona).

Desde el Centro Cultural “José Hernández”, el intendente explicó que el caso confirmado en las últimas horas obligó al municipio a prohibir las reuniones familiares, continuando en la fase cuatro enmarcada en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Será el único cambio” dentro las medidas preventivas, remarcó Biss.

“Iba a ser casi imposible que el virus no llegara a nuestra ciudad. Y tiene que ver con la circulación de personas entre ciudades, sumado a otras en grupos en riesgo”, comentó el intendente, al indicar que “todas las medidas impulsadas hasta el momento eran para retrasar el contagio y que nos dé tiempo para enfrentar ese escenario”.

Ante la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Mauro Martínez Holley; funcionarios municipales, y profesionales de la salud, el mandatario capitalino esgrimió: “Sabíamos que este momento iba a llegar”. Y apuntó: “En esta etapa recae mucho la responsabilidad del ciudadano”, por eso “será importante que consideren el uso del tapaboca, el distanciamiento social, no circular y evitar el contacto con otras personas”.

“El virus está y circula. Depende de nosotros tomar los recaudos para que no se propague. Pido solidaridad, y que sepan que cada decisión que tomamos es para garantizar la salud de nuestra población”, afirmó el titular del Ejecutivo capitalino.

“Tenemos que ser mesurados en lo que decimos. Detrás de este caso hay familias. Y es una situación que le puede pasar a cualquiera, incluso a mí, que estoy expuesto”. En virtud de lo mencionado, desde la Municipalidad “acompañaremos a la familia y a aquellos que tienen velar por nuestra salud y seguridad”, manifestó.

Trabajo preventivo

Biss subrayó que “desde el inicio de la cuarentena nos pusimos a disposición para atender esta emergencia” para que “el hospital esté en las mejores condiciones sanitarias”.

Sin encuentros

A la comunidad, el intendente aclaró que “seguimos en la fase cuatro del aislamiento, con algunas actividades habilitadas. Sí decidimos retrotraer los encuentros familiares” porque “nos dimos cuenta que hubo mucha circulación de personas en Playa Unión, cuestión que nos preocupa”.

“Estamos trabajando intensamente en la calle. Dispusimos de muchos recursos para velar por el cumplimiento de las disposiciones preventivas, hay un estricto control en los comercios, y el fin de semana habrá operativos rigurosos”, concluyó.