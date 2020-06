Multitudinario fue el banderazo en todo el país en defensa de la propiedad privada y contra la expropiación de Vicentin. En Chubut se observó adhesión en las calles de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia.

“No se trata de Vicentin, se trata de la voluntad de expropiar una empresa privada con pretextos insostenibles”, expresaron los autoconvocados.

Como parte de las movilizaciones que se desarrollaron en todo el país, una cantidad de manifestantes se encontraron en la quinta presidencial de Olivos, donde reside el presidente Alberto Fernández.

La respuesta del Presidente

Unas horas después de que terminaran las manifestaciones frente a la Quinta de Olivos y en diferentes partes del país, el presidente Alberto Fernández recordó al ex mandatario nacional Raúl Alfonsín y aseguró que no piensa “aflojar” y que mantiene sus “convicciones”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado compartió un video con un breve discurso motivador que hizo el dirigente radical años atrás, en el cual contaba la historia de un hombre que se perdió en medio de la nieve y que, a pesar del cansancio, continuó su camino por su familia y sus amigos.

“Cuando me preguntan cómo estoy y si pienso aflojar, miro este video del padre de la democracia y reafirmo mis convicciones. Por los que sufren, por los que esperan, por la gente que confía en nosotros y por la salud de la República seguiremos marchando. Juntos. Siempre”, escribió Alberto Fernández.