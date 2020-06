Artero: “Me sacaron por deber un mes de sueldo, Arcioni debe tres”

La diputada provincial del interbloque, Rossana Artero lamentó las declaraciones desafortunadas del gobernador Mariano Arcioni que la expulsó del bloque en una conferencia de prensa, “está molesto por el proyecto que presente solicitando que se cambie el estatuto para la elección del presidente y vice del Banco de Chubut, eso lo puso muy nervioso y se enojó por ese motivo”.

Explicó que los diputados tienen derecho a presentar proyectos sin consultar, “no veo nada de malo que los chubutenses pidamos que el presidente y vice del Banco Chubut tengan mínimamente cuatro años de residencia en la provincia”.

Arcioni se enoja porque cree que perjudica a Javier Alvaredo, “no lo conozco y no tengo nada contra él, el gobernador está equivocado porque el pliego para nombrarlo ingresó antes que yo presentara el proyecto de modificación, por lo tanto, a Alvaredo no lo perjudica en nada si los diputados votamos su pliego, por lo que creo que Arcioni antes de hablar debería estar mejor asesorado, creo que nadie le explica nada”.

Criticó la gestión

Recordó que cuando a ella la suspenden debía un mes de masa salarial, “Arcioni habla mal de mí y critica mi gestión como intendente cuando me fue a buscar para integrar la lista de diputados”.

Indicó que Arcioni no la puede criticar cuando él tiene a los empleados públicos tres meses sin cobrar “creo que Arcioni no es ejemplo de buena administración, a mí me sacaron por deber una masa salarial, a él que habría que hacerle cuando debe tres”.

Meiszner echa gente

Artero lamentó que Arcioni no haya cumplido nada de lo que dijo, “no cumplió con las obras para Rawson ni pagó los 20 millones que debía de impuestos, s un hombre que no cumple con nadie”.

Indicó que ahora se toma represalia con gente que me acompaño en mi gestión, “el Secretario Meiszner los llama y les dice que los acuerdos se cumplen y los echa, le recuerdo a Arcioni que el que no cumplió con los acuerdos fue él”.