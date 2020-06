Arcioni reeditaría plan de ajuste del Estado

El Gobierno reeditaría la iniciativa de ajuste que tuvo su génesis en la propuesta de “refuncionalización del Estado” que se proponía en 2018 y que incluía entre otros aspectos una revisión de los sueldos estatales.

Por estas horas todo indica que el gobierno de Mariano Arcioni volverá a la carga con el ajuste, y los ministros del Gabinete estarían analizando poner la lupa sobre la liquidación de haberes y horas cátedras, bajo la sospecha de que allí habría caldo de cultivo para hacer recortes.

Oportunamente el Ejecutivo lanzó un censo docente que trajo aparejado un fuerte enfrentamiento con el gremio que representa a los trabajadores de la Educación, y nunca se pudo saber con exactitud a que conclusiones había arribado el Gobierno tras aquella medida.

Un año más tarde, hubo una denuncia pública acerca de sueldos mal liquidados, en la que se acusaba a docentes y directores de escuelas, por presunta retención indebida de haberes; es decir: por haber recibido haberes que no les correspondían y no haberlos devuelto.

De acuerdo a aquella denuncia, la maniobra suponía un “manifiesto ardid” de los directores de los establecimientos que omiten o retardan realizar los respectivos informes hacia el Ministerio de Educación para que el mismo organismo efectúe la baja de los haberes, como así también de aquellos agentes de la Educación pública que recibían haberes indebidos en su cuenta bancaria y no los informaban a través de los informes de devolución que deben presentar.

Tras las recientes declaraciones del ministro de Economía, Oscar Antonena que asegura que el Estado puede funcionar con menos personas, queda expuesto que habría un interés manifiesto del Gobierno de avanzar con medidas de ajuste.

Según trascendió, esta semana el gabinete provincial echará mano a toda herramienta disponible para lograr el tan mentado achique del Estado, y ya se habla de ajuste salarial.