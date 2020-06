Arcioni anuncia ajuste en el gasto público mientras nombra funcionarios

Desde el gobierno de Mariano Arcioni hablan de ajuste y reducción del gasto público, sin embargo la planta política sigue creciendo. La mayoría de los funcionarios que dejan un cargo, son reubicados en otro y siguen cobrando. El Estado se ha convertido en una suerte de bolsa de trabajo, y cada vez hay más designaciones con cargo de Personal de Gabinete en los ministerios, lo que permite a esos funcionarios percibir el salario equivalente a un subsecretario, es decir unos 130 mil pesos o más según la repartición.

A pesar que el Gobernador afirma que se ha reducido el gasto de la planta política en un 50 por ciento, este martes se publicó en el Boletín Oficial la designación de Carlos Relly en el cargo de Personal de Gabinete en el Ministerio de Economía y Crédito Público, con fecha 27 de mayo 2020. Es decir que el mismo día que dejaba el cargo de Secretario General de Gobierno, fue reubicado y percibirá un sueldo equivalente al de Subsecretario.

Quién cuida las finanzas

En enero pasado, mucho antes que se declarara la emergencia sanitaria producto de la pandemia de coronavirus, Arcioni anunciaba ajuste en el Estado y el reperfilamiento de deuda, suspensión de paritarias por 6 meses y congelamiento de sueldos de la planta política.

Los meses pasan, y el Ejecutivo insiste en que se están tomando medidas de austeridad, pero la crisis es cada vez más profunda. Hay trabajadores estatales a los que se les adeudan tres meses de sueldo, la Legislatura prácticamente no funciona, el Poder Judicial atiende casi exclusivamente los asuntos de Familia y Penales, con algunas otras urgencias mediante.

La designación de Relly conocida este martes, provocó profundo malestar e indignación en la opinión pública que se expresa a través de las redes sociales manifestando se habla de cuidar las finanzas, y se sigue incrementando el gasto.

Estabilidad laboral

Arcioni insiste en afirmar que no se afectará la estabilidad laboral de los empleados públicos, es decir que no habrá despidos, lo que no dice es que tampoco se van del gobierno los funcionarios que son removidos de un cargo, sino que son “premiados” en otro.

Mientras tanto el ministro de Economía intenta todas las ecuaciones posibles para presentar un plan de reperfilamineto de la deuda, al tiempo que advierte que aun así es necesario recortar el gasto público.

En el escenario actual, el único modo viable del reducir el gasto es bajar salario o empleos públicos, eso que el Gobernador se empeña en negar, pero que está ocurriendo “de facto”, conforme el pago escalonado es una forma de retracción del salario de los estatales.