Arcioni anticipó un pedido de jury para el fiscal Rivarola

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, repudió las expresiones del fiscal Fernando Rivarola que utilizó el término “desahogo sexual” en un caso de violación en grupo que tiene como víctima a una joven y anticipó que evalúan “los planteos correspondientes para no dejar la causa impune”.

“Repudio absoluto a las declaraciones de Rivarola”, manifestó este jueves el Gobernador luego que tomara estado público lo expuesto por el fiscal de la causa al hacer el pedido del juicio abreviado para los imputados.

Arcioni no dudó en calificar como “aberrantes las expresiones” vertidas por el funcionario dependiente del Ministerio Público Fiscal en Rawson y dijo además que este tipo de accionar no tiene ningún tipo de justificativo sobre todo “en una sociedad que queremos sea más justa” e igualitaria.

Asimismo, el mandatario indicó que “estamos analizando los planteos correspondientes para no dejar esta causa impune” y que la Justicia caiga con todo el peso de la ley hacia los responsables del delito, “por respeto a la víctima y a su familia”.

Grazzini contra el juicio abreviado

En diálogo con AzM Radio, el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, consideró que “ha habido una falla” en el cambio de la calificación de la investigación en cuestión, que pasó de ser un supuesto “abuso sexual con acceso carnal” a un “abuso sexual simple”.

Además, el funcionario se opuso también la resolución del juicio abreviado, argumentando que este mecanismo “es para otra clase de delitos o de hechos”. “La familia puede resolver de manera particular, pero no podemos dejar que estas cuestiones se resuelvan dentro de esa figura (juicio abreviado) porque estaríamos desconociendo las clases que hay dentro de una sociedad y habría mayor beneficio”, apuntó Grazzini.

Al Consejo de la Magistratura

En cuanto a las medidas que se impulsarán desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Gobierno y Justicia de Chubut afirmó que seguramente se hará una presentación ante el Consejo de la Magistratura. De hecho, desde la Secretaría de Derechos Humanos ya se presentaron distintos planteos que serían girados a la entidad mencionada en las próximas horas.

“Más allá del lenguaje que se utiliza siempre se debe tomar postura en defensa de la víctima. La utilización del lenguaje puede dañar a las personas o a la sociedad, por lo que hay que tener cuidado cuando se comunica y cuando se habla. Esta vez han sido desafortunadas y graves las declaraciones”, afirmó Grazzini.