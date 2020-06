Antonena dijo que Economía funciona con 20 empleados y reaccionaron los trabajadores

El ministro de Economía, Oscar Antonena afirmó que en el Ministerio funciona con 20 empleados, y encendió la alerta acerca del presunto exceso de trabajadores estatales en Chubut.

“En el Ministerio de Economía hay 20 personas trabajando, poniendo como pretexto el COVID-19. En el área de Tesorería que -habitualmente trabaja con 47 personas- ahora lo hace con 4 o 5”, dijo Antonena en declaraciones a LU20.

La respuesta de los trabajadores no tardó en llegar, y el primer reclamo es sobre el destrato a las personas con las que trabaja a diario, aduciendo que el primera instancia el número de trabajadores que refiere no es el indicado. “En tesorería somos 13 personas desde hace muchos años, y estamos trabajando desde nuestras casas”, advirtió una trabajadora en diálogo con AzM Radio para El Diario.

“Cabe destacar que en la actualidad la provincia tiene 52.568 empleados, de los cuales el 84% pertenece a las áreas de educación, seguridad y salud”, afirman los trabajadores de Economía al expresar que en Ministerio “somos aproximadamente 200 empleados, de los cuales por motivos de protocolos de salud, no asisten las personas consideradas dentro de los grupos de riesgo, los cuales han informado debidamente al área de RRHH tal como lo expresa el propio ministro en el artículo 3 de su Resolución N° 47-EC/2020. En el artículo 2 de la misma Resolución delega en las Subsecretarías, Direcciones Generales y demás Áreas la disposición del personal que resulte estrictamente necesario para garantizar el funcionamiento operativo, señalando en el artículo 4 que los trabajadores que no sean convocados a las guardias mínimas deberán permanecer en sus hogares a disposición de su jefe inmediato superior”.

Tal como lo indica en su Resolución “la totalidad de las Áreas del Ministerio funciona con guardias mínimas, en muchos casos rotativas, y con el resto del personal trabajando en forma remota (teletrabajo) desde sus hogares. Este trabajo remoto es organizado a fin de garantizar el distanciamiento social previsto en los protocolos de Salud, que incluyen disposiciones sobre la cantidad de personas por m2 que pueden estar en un mismo espacio físico”.

“Esto significa que no hay un empleado haciendo el trabajo de 4, como maliciosamente se quiso dar a entender en el programa radial, sino que hay físicamente una persona entregando el trabajo que realizan los mismos empleados de siempre, pero que se encuentran trabajando de forma remota”.

Repudio

“Los trabajadores nos sentimos agraviados por las declaraciones del ministro, ya que en su gran mayoría hemos puesto toda la voluntad para colaborar con el funcionamiento, proveyéndonos, como todas las áreas estatales, de nuestros propios recursos para laborar en forma remota. Asimismo, para el cumplimiento de las guardias mínimas, la mayoría de los empleados se tiene que desplazar en sus propios vehículos (ya que no hay servicio de colectivos), realizando erogaciones mayores a las que usualmente se necesitan en épocas normales. El problema de la movilidad también es un factor a considerar en la organización de las guardias presenciales. Hemos notado que en muchas áreas se exige la presencia de trabajadores que no tienen movilidad, obligándolos a viajar con otros trabajadores, compartiendo vehículos particulares, lo cual atenta contra los protocolos de Salud establecidos”, indicaron en la solicitada.

En ese contexto sostienen que “el ministro también da un ejemplo de sus declaraciones al decir que en la Tesorería trabajan entre 45 y 50 personas, de las cuales asisten sólo 4. Nos parece necesario aclarar que en la Tesorería General de la Provincia trabajan 13 empleados, de los cuales 2 están exceptuados de concurrir por el artículo 3 de la Resolución Ministerial N* 47/20, no obstante ello 1 se encuentra trabajando de forma remota regularmente. De los 11 trabajadores restantes se organizan guardias diarias de 5 o 6 personas, mientras el resto continúa con teletrabajo. Esta modalidad de trabajo mencionada se replica en todas las áreas donde es posible el trabajo a distancia”.

“En éstos últimos tiempos venimos escuchando a los funcionarios hablar sobre el sobredimensionamiento del Estado. Por utilizar el mismo ejemplo del Sr. Ministro es válido destacar que hace más de 20 años en la Tesorería General trabajan la misma cantidad de personas, situación que se replica en la mayoría de las áreas del ministerio. Es por ello que cuando los escuchamos hablar de sobredimensionamiento nos parece importante que los funcionarios sean más específicos, ya que justamente no es en el Ministerio de Economía donde van a encontrar tal crecimiento desmedido de planta de personal. Y por último debemos recordarles que los nombramientos de personal se realizan por Decreto con acuerdo de Ministros, por ende son los funcionarios los que deben tomar la responsabilidad del ingreso de personal y no los empleados, quiénes justamente nos oponemos a las designaciones arbitrarias por fuera de los mecanismos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo”, indicaron los trabajadores.