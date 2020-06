Alberto Fernández hablo con “El Muñeco” Gallardo sobre la vuelta del fútbol

Ayer por la mañana, en dialogo con el programa ´Arriba Argentinos´ de Canal 13, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconoció una charla con el DT de River Plate, Marcelo Gallardo.

El mandamás de los argentinos, contó que “hablé con Marcelo Gallardo sobre la vuelta del fútbol, me dijo que los equipos van a necesitar dos meses de entrenamiento antes de volver a jugar”.

Gallardo fue fuente de consulta del Presidente

Luego de anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio, el Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, se refirió, consultado al respecto, acerca de la vuelta de la práctica del futbol.

En este sentido, el mandamás dialogo ayer viernes por la mañana con el programa de Tv ´Arriba Argentinos´ de canal 13, en el cual comentó que consultó sobre el regreso del deporte más popular, al DT de River Plate, Marcelo Gallardo.

“Lo consulte a Gallardo para que él me explique un poco cómo es la situación del jugador, cómo se podría volver. Según me contaba Gallardo, un equipo en este contexto necesita de dos meses para volver a la actividad de jugar al fútbol”, señaló el Presidente.

Fernández, a la vez, destacó el accionar de River, que no quiso jugar ante Atlético Tucumán en la primera fecha de la Copa de la Superliga y ponderó a Gallardo: “Él es un gran técnico y además River fue el primero que tuvo una manifestación en contra de jugar ante el riesgo de contagio, y tuvo toda la razón del mundo cuando lo hizo”.

Alberto, reconocido seguidor del futbol e hincha de Argentinos Juniors, se sinceró al decir que “todos extrañamos el fútbol que también es parte del divertimento social. Todos somos hinchas de un equipo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Creo que los test rápidos pueden ayudar a volver rápidamente a los entrenamientos con todos los protocolos de como deberían ser los entrenamientos”.

Confirmó los entrenamientos para los deportistas en proceso olímpico

El presidente Alberto Fernández, también se refirió al respecto de la vuelta de los entrenamientos para los deportistas argentinos que se encuentren en proceso olímpico, quienes ya estén clasificados o quienes deban disputar la clasificación a los JJOO de Tokio ahora reprogramados para el próximo año.

“Eso lo entiendo, habría que ver la disciplina olímpica de qué se trata. En ciertas disciplinas los deportes son individuales y no exigen equipos, eso parece ser bastante más fácil. Pero el problema lo tenemos con el deporte en equipo”, indicó.