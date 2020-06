Alberto Fernández: “El problema económico no es la cuarentena, es la pandemia”

El Presidente anuncio la extensión del aislamiento hasta el 17 de julio. En un mensaje junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández anunció que se intensificará la restricción de la circulación, se otorgará un mayor apoyo económico a los sectores golpeados por la pandemia y se profundizarán los operativos de cuidado contra el coronavirus, al anunciar las nuevas medidas que regirán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El mandatario anunció que “se va a aislar el AMBA para reducir la circulación”, y por ende “los contagios y la ocupación de camas”, y afirmó que el transporte público “será limitado exclusivamente a los servicios esenciales, que son 24”, por lo que resumió que, “desde el primero de julio hasta el 17, les pido a todos que se queden su casa” y salgan para lo esencial.

Afirmó que todo el esfuerzo que se hizo en este tiempo «no fue inútil» porque «hubiese sido peor», y enumeró los avances realizados en este tiempo «con mucho esfuerzo» de Nación, Ciudad y Provincia para que hoy el sistema sanitario esté preparado para la cantidad de casos que hoy se registran. Al mismo tiempo, el mandatario lamentó el «trágico número de 1.000 muertes», en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el que anunciarán la modalidad con la que continuarán las medidas restrictivas para contener el avance del coronavirus, especialmente concentrado en el AMBA. El mandatario aseguró hoy que “los casos de coronavirus aumentaron exponencialmente y a una gran velocidad” en el AMBA, y aseguró que se necesita «ganar tiempo para parar el ritmo de contagio para que los argentinos tengan la atención que merecen”.

Fernández asumió que «uno de cada cinco argentinos no está conforme con el aislamiento», que «el 100 por ciento hubiésemos querido no tener que aislarnos y que la economía siguiera funcionando mejor de lo que funcionaba», pero señaló que llegó la pandemia y «uno no sabe cuándo acaba de derrotarlo» al virus.