Nunca más oportuno. Chubut, no solo está en aislamiento como consecuencia de la pandemia, sino que atraviesa una profunda crisis socio-económico-financiera y política que le provoca llorar hasta al más taimado. El Gobernador ausente sin aviso, la Legislatura cerrada y el Poder Judicial a media máquina. Chubut no arranca, y todo parece indicar que la ola polar le congeló el motor. Como si fuera poco el descontento y malestar generalizado por la falta de gestión, el clima no acompaña. El Servicio Meteorológico anticipó temperaturas bajo cero para todo el fin de semana en la provincia. Ante este escenario solo ns queda aoelar al dicho popular, “al mal tiempo, buena cara”.