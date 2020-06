Aimar, Placente, Romeo y compañía capacitaron a entrenadores valletanos

En la tarde – noche del jueves, el Cuerpo Técnico de la Selección Argentina Juvenil Sub-15 y Sub-17, brindó una charla virtual a los entrenadores de las ligas patagónicas.

Pablo Aimar, Diego Placente, Bernardo Romeo entre otros, compartieron sus conocimientos y experiencias a los formadores de los clubes de la Liga del Valle del Chubut, entre otras Ligas.

Más de 150 profes disfrutaron de importante charla

En una reunión virtual que se llevó a cabo en la tarde del jueves, bajo la coordinación de la Comisión de Desarrollo de la Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal, con la colaboración comunicativa del Departamento de Prensa, el CT de las Selecciones Argentinas Sub – 15 y Sub-17, capacitaron a sus pares de la región patagónica.

El cuerpo técnico de Selecciones Juveniles, conducido por Bernardo Romeo y con la participación de todos los expertos del staff, disertó ante 150 formadores pertenecientes a clubes de la Región Patagónica.

Al inicio de la charla, Javier Treuque, Secretario General del Consejo Federal de la AFA, organismo ejecutivo que nuclea 220 ligas del interior del país, manifestó su agradecimiento a los profesionales de las categorías menores de la Selección Argentina.

Disertantes con gran paso por la “celeste y blanca”

Una vez presentado el equipo técnico, Bernardo Romeo tomó la palabra para desglosar los pilares fundamentales trabajados en nuestras Juveniles. El coordinador ponderó la misión de su equipo laboral de generar seleccionados competitivos de primer nivel mediante el desarrollo de una estética de juego con un estilo protagonista y exhibió la estructura utilizada para potenciar el fútbol juvenil.

Asimismo, Romeo detalló las funciones del coordinador como supervisor de convocatorias, reuniones, comunicación, planificación y generación de compromisos para que los equipos nacionales compitan al más alto nivel en preparación para certámenes oficiales.

Pablo Aimar, entrenador de la Sub 17, explicó la dinámica de los ejercicios elegidos para propiciar el desarrollo juvenil e hizo hincapié en la necesidad de facilitar tareas lúdicas para generar ambientes que estimulen el aprendizaje. Especificó cuestiones organizativas del juego dictadas a sus dirigidos basadas en una intencionalidad ofensiva, la recuperación rápida del balón tras la pérdida y la promoción de jugadores versátiles.

Adrián Gallará, asistente de Aimar en la Sub 17, ahondó en metodologías de entrenamiento: trabajo de conceptos a través de actividades que activen la parte intuitiva y forjen un desenvolvimiento adecuado y funcional al equipo. En tanto, Enrique Cesana, preparador físico de las categorías juveniles, expuso ejemplos practicados para incentivar entornos creativos. También afirmó la búsqueda de mensajes precisos como sustento para reforzar fundamentos técnicos y tácticos, dejando que el jugador actúe y luego corrigiendo.

Diego Placente, DT de la Sub 15, destinó unos minutos a la parte organizativa de las sesiones de entrenamiento, explicando variados tipos de ejercicios y demostrando que el foco primordial es el de la tenencia de balón. También detalló los trabajos por puestos y la concepción de la comunicación entre compañeros como aspecto esencial para el correcto desarrollo del juego. Por otro lado, se compartieron precisiones sobre las tareas de posesión, ocupación de espacios en forma inteligente, el trabajo de perfiles, controles, pases, giros, presión y lanzamientos.

Juan Ignacio Brown, ayudante de campo Sub 15, profundizó la conceptualización de la recuperación tras pérdida, las tareas para alimentar líneas de pase, amplitud de juego y decisiones al recuperar la pelota. Darío Herrera, entrenador de arqueros, comentó la metodología seguida por su departamento, con énfasis en distintos puntos: parte técnica, física y psicológica. Para cerrar, se detalló cómo se realiza la planificación semanal, dividiendo tareas por días y consignas de entrenamiento.

El lema elegido para concluir el encuentro virtual abraza a todos los futboleros e ilustra la intención de estas charlas federales: “Tomos somos la Selección Argentina”.