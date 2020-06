Advierten por falencias edilicias en los tribunales de Puerto Madryn

La seccional de Puerto Madryn del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) volvió a manifestar su descontento por la demora en el pago de los salarios, al mismo tiempo que cuestionan la incertidumbre que hay entre los agentes de la Administración Pública por no tener conocimiento de cuándo será la fecha exacta en la que percibirán sus haberes..

En un comunicado, recordaron que “nos encontramos con medidas de fuerza en vista de los enormes atrasos salariales que padecemos los trabajadores judiciales como parte de la masa de trabajadores estatales de la Provincia y que, en breve, alcanzaría los tres meses de atraso, a esto se le suma que no sabemos a ciencia cierta cuándo cobraremos el aguinaldo”.

Asimismo, aclararon que esta realidad es “totalmente ajena a las disposiciones dictadas por el Superior Tribunal de Justicia, en el marco del Covid-19. Aún en este contexto hay trabajadores judiciales que se encuentran cumpliendo funciones, sea porque están exceptuados de realizar medidas de fuerza o porque cumplen con la guardia estipulada”.

Además, indicaron que a través del SiTraJuCh se realizó un relevamiento sobre las condiciones de infraestructura de los tribunales, en donde “se constató irregularidades existentes y crónicas, que hoy con el Covid-19 se agravan seriamente, ya que no permiten dar cumplimiento a cuestiones básicas determinadas en el protocolo aprobado, como asimismo, pudimos observar que éste no había sido interpretado correctamente ante un caso de contacto estrecho con un caso confirmado”.

Por último y en relación a la regularización de las guardias mínimas, desde el SiTraJuCh destacaron que “se objetaron porque las acordadas dictadas por el Superior Tribunal de Justicia no se ajustaban al derecho constitucional que nos asiste. En definitiva, el SiTraJuCh no hace ni más ni menos que cumplir con el objeto de cualquier sindicato, que es velar por los intereses, derechos y seguridad de sus afiliados”.