Acusan que Torres Otarola les quitaba el 80% de sus sueldos a quienes trabajaban con ella

Una vez más un funcionario del gobernador Mariano Arcioni está bajo sospecha por presunto delito de corrupción. Esta semana se conoció que el fiscal Omar Rodríguez presentó un oficio en la Legislatura de Chubut para solicitar informes sobre pagos realizados a Cecilia Torres Otarola, actual ministro de Familia y Promoción Social. Puntualmente, refiere al período en que era diputada provincial, entre 2015 y 2019. El requerimiento apunta a pagos en concepto de sueldos, viáticos, alquiler y otros gastos reconocidos. Torres Otarola se agrega a la lista de funcionarios de Arcioni bajo la lupa judicial. Cabe recordar que la actual diputada provincial, Graciela Cigudosa, está procesada por presunto delito de corrupción, que se inició cuando era ministro de Educación.

La investigación que tiene como protagonista a Torres Otarola, surgió a partir de los dichos de un ex colaborador que dio cuenta de las presuntas irregularidades en el marco de otra investigación judicial. Se trata de Juan Sandoval, quien dialogó con El Diario y brindó detalles de los hechos que dieron lugar a la investigación que está realizando el Ministerio Público Fiscal.

Ministra acusada de persecución

El ex director de Desarrollo Social de la Provincia recordó que dejó su cargo en el Ministerio de Familia y Promoción Social en abril del corriente año. “A raíz de mi salida empiezo a sufrir una persecución por parte de la actual ministro. Primero a través de las redes sociales y termina desembocando en una extorsión hacia mi persona, tratando de involucrarme en una situación de índole sexual”, comenzó diciendo Sandoval.

Además, el ex funcionario, quien denunció esta situación ante la Justicia, remarcó que luego de esto la Fiscalía comenzó una investigación de forma paralela que terminó derivando en el pedido de informes a la Legislatura Provincial.

Dejaban un porcentaje de los sueldos

“Lo que se solicita es tratar de comprobar el manejo que se hacía con los fondos o los sueldos de los asesores de la Legislatura”, dijo Sandoval, al mismo tiempo que confirmó que todos los que trabajaban con la entonces diputada provincial debían dejar un porcentaje de sus salarios.

“Eso es así. Al principio era un 50%, más o menos, del sueldo y a fines de 2019, cuando ya estaba terminando el período, casi llegaba al 80%”, enfatizó el ex director de Desarrollo Social de la Provincia.

Irregularidades actuales

En tanto que si bien no se le exigió lo mismo cuando pasó a formar parte del Ministerio de Familia y Promoción Social, remarcó que “empecé a ver ciertas irregularidades que con el paso de los meses decidí alejarme. Había cuestiones que no me cerraban y que no quería hacer”.

Sandoval también apuntó contra irregularidades que se estarían dando actualmente dentro de la cartera que conduce Torres Otarola. “Hay casos de funcionarios que tienen que cumplir tareas de lunes a viernes en dependencias del Ministerio y no han pisado la provincia desde el mes de diciembre”, apuntó.

Según trascendió en las últimas horas, el fiscal habría avanzado también en investigar las presuntas irregularidades en compras realizadas desde el Ministerio de Familia bajo la responsabilidad de Torres Otarola en el marco de la emergencia sanitaria.