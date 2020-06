Activos del tercer rango cobrarán sólo una parte de abril este sábado

En el transcurso de esta semana el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, había dicho que entre ayer y hoy se iban a conocer detalles de cómo y cuándo se iban a cancelar los salarios correspondientes al mes de abril para todos los trabajadores de la Administración Pública. Puntualmente, el mandatario había dicho que se iba a avanzar con el pago para los empleados del tercer y cuarto rango.

No obstante, en la conferencia de prensa celebrada en la víspera, las autoridades del Poder Ejecutivo afirmaron que hoy se harán las transferencias correspondientes para terminar de depositar los haberes de abril para los jubilados del tercer rango, a quienes la semana pasada se les había pagado un monto fijo de 50.000 pesos. Además, se avanzará con “un porcentaje” para los trabajadores activos del tercer rango.

Sobre el monto que se depositar este viernes, el mismo estará supeditado al dinero que ingrese a las arcas estatales. Al respecto, Arcioni dijo que “se va a pagar un porcentaje que estamos determinándolo. De acuerdo a los ingresos que tengamos el día viernes, ahí vamos a poder determinar cuál va a ser el porcentaje y el monto con exactitud”.

En cuanto a los jubilados y empleados del cuarto rango no hubo novedades, por lo que se estima que hasta la semana que viene no cobrarían los haberes correspondientes al mes de abril. De esta manera, el Gobierno de Chubut sigue adeudando buena parte de la masa salarial del cuarto mes del año, cuando ya están vencidos los plazos también para pagar los sueldos de mayo.

Sobre las labores para evitar los descuentos por parte del Banco del Chubut, el Gobernador indicó que “ya lo estamos trabajando. Ya se ha restituido, incluso los vencimientos de la tarjeta 365”.