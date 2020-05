Violencia de género: 132 medidas de protección desde el inicio de la cuarentena

En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio muchas conductas humanas se modificaron, por lo que resulta interesante analizar cuestiones vinculadas a los cambios que estás variaciones generan en la vida cotidiana. En este contexto, desde la Oficina de la Mujer y Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Chubut se elaboró un informe, de manera conjunta con la Dirección de Estadísticas, sobre el acceso a la justicia en casos de violencia de género.

El primer objetivo de este estudio fue determinar el impacto que tuvo la cuarentena en cuanto a los hechos de violencia de género y el acceso a la justicia. En resumidas palabras, se determinó que la cuarentena puede ser considerada como un elemento coadyuvante a la aparición o al recrudecimiento de los hechos de violencia de género. Esto, lógicamente, representa un riesgo aún mayor que el que se registraba antes de la aparición de la pandemia para todas las mujeres.

Acceso a la justicia

De los resultados obtenidos, puede destacarse que el 87% de las personas consultadas tiene conocimiento de los teléfonos y otros medios de comunicación para informar sobre urgencias o inconvenientes relacionados con esta temática. Además, el 84% sabe que las víctimas de violencia de género están habilitadas a salir de sus casas para realizar las denuncias pertinentes o para solicitar ayuda.

Al respecto, las entidades que recibe mayor cantidad de acusaciones por este tipo de problemas son las comisarías de la mujer de las respectivas localidades. En tanto que el informe resolvió que ante este tipo de denuncias, la justicia ha funcionado adecuadamente para brindar respuestas a las mujeres que son víctimas de violencia de género.

132 medidas de protección

Otro dato que resulta destacable del documento en cuestión es la cantidad de medidas de protección que se emitieron desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. En dicho lapso temporal, se despacharon 132, de las cuales la mayoría fueron prohibiciones de acercamiento.

Si tomamos a consideración que en Chubut la cuarentena inició a mediados de marzo, resulta que desde esa fecha hasta que se publicó el documento se han emitido casi dos medidas de protección por día en todo el territorio provincial.

También suma preocupación el recrudecimiento de los actos violentos, ya que en la gran mayoría de los casos se registraron hechos de violencia física. Asimismo, también se llevaron a cabo denuncias por violencia psicológica.

Menos denuncias

De los datos relevados y de las medidas adoptadas, las entidades mencionadas concluyeron con que se produjo una disminución de la cantidad de ingresos al sistema, cercano al 39%, si se compara con el mismo periodo del año 2019.

No obstante, esto no quiere decir que las situaciones de violencias que tienen que afrontar las mujeres y las personas que integran el colectivo LGTBIQ+ no se redujeron durante la cuarentena, sino que hay menos denuncias.