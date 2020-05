La situación económica y financiera que atraviesa la provincia mantiene en alerta a todos los sectores, desde la oposición advierten que “Arcioni se está quedando solo, porque se pelea con todo el mundo”, dijo Carlos Linares exintendente de Comodoro Rivadavia, en declaraciones a Canal 9.

El dirigente del PJ alertó sobre las recientes medidas del Gobernador de Chubut y sostuvo que ahora “van por la caja del Banco Provincia”, dijo al afirmar que “trayendo un personaje de afuera queriéndolo meter por la ventana, van por el último bastión de la provincia saneado. No había ninguna necesidad de cambio estructural del banco”.

“Tiene problemas internos, con la Justicia, con la oposición. Me parece que los equivocados no son todos los demás sino el propio Gobernador”, enfatizó.

Linares advirtió sobre la situación política e institucional es “están pasando cosas muy graves y así lo dicen en el mismo bloque del oficialismo donde la mayoría no concuerda con esto que está haciendo el gobierno provincial”.

Desconcierto

“Estamos preocupados, ojalá que la Provincia encuentre un rumbo”, insistió en señalar el exintendente y enfatizó que “el Estado no funciona, y Arcioni se está quedando solo porque ya tiene enfrentamientos con sus socios políticos”.

En cuanto al nuevo interbloque conformado en la Legislatura provincial, Linares aseguró que estiman que se podrá “interactuar y mantener un diálogo”, dijo al afirmar que “nadie le cree lo que dice al Gobernador, asusta que no ve lo que está pasando”.