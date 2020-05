HANDBALL TRAS SU PASO POR ITALIA

El jugador de handball trelewense, Valentino Rossetto, que transitaba su primera temporada en la Serie A1 de Italia, compartió su experiencia en una de las ligas más importantes del mundo en esta disciplina.

El joven, contó cómo vivió el inicio de la pandemia en uno de los países más afectados del mundo; como así también el regreso a Argentina y su futuro.

Entre el handball, la experiencia en Italia y el regreso a la Argentina

El joven jugador de handball Valentino Rossetto, nacido en Trelew hace 23 años, en 2019 emigró a Italia para jugar su primera temporada en el Gaeta Sporting Club, equipo de la Serie A1; luego de sus varias temporadas jugadas para River Plate, en Buenos Aires, en la Liga Metropolitana.

Rosetto, compartió con Chubut Deportes su actualidad, como así también como transitó en Italia, no solo lo deportivo, sino también las primeras etapas de la pandemia COVID 19: “en Italia la situación ya estaba complicada antes de que regresara. A mediados de febrero, el tema se empezó a complicar cada vez más, sobretodo en la parte norte y después se fue expandiendo a todo el país”, relató el jugador.

Y agregó: “Esto se generó porque hubo una gran inconsciencia de parte de la sociedad italiana. Por suerte acá en Argentina llegó más tarde y pudimos tomar más recaudos en comparación a Italia u otros países de Europa, donde recibieron esta pandemia de repente y sin previo aviso”.

Reveló que “a nosotros la primera semana de marzo, ya con la pandemia declarada, nos hicieron ir a jugar al norte de Italia, cerca de donde estaba el principal foco de contagio y ahí demostraron una clara inconsciencia”, aunque aseguró que “nunca tuve miedo de que me pueda tocar”.

Sin embargo, su intención era volver al país para poder estar más tranquilo: “Hablamos con los dirigentes y creímos que lo mejor era volvernos para Argentina. El 17 de marzo ya estaba nuevamente en Argentina”.

En cuanto a su presente, aseguró que “estoy entrenando en casa a diario. Obviamente que tanto por los materiales como el lugar, no es lo mismo que estar en un gimnasio o en una cancha, pero te la rebuscas por la necesidad de entrenar y mantenerte activo. La idea es no perder tanto la forma física, aunque cuesta mucho entrenar en una casa la misma cantidad de horas y con la misma exigencia que en un gimnasio”.

En referencia a como transitaba la temporada en la Serie A1 y su futuro, contó que “estaba en plena competencia en Italia. El parate nos agarró en el quinto partido de la segunda vuelta, quedaban todavía ocho encuentros, asique nos cortó en el medio del torneo. La liga dio por finalizada la temporada asique ahora veré que en que club jugaré la próxima, si es que sale alguna chance de irme al exterior y sino jugaré en River Plate, donde estuve antes de ir a Italia. Hoy está todo en el aire y no puedo confirmar nada”.