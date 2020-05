SE TRATA DE ROYAL CARIBBEAN

Para poder retomar las actividades post coronavirus, los cruceros deberán implementar profundos cambios, muchos de ellos contrarios a la misma filosofía de este tipo de viajes, uno de ellos es el famoso y requerido buffet libre. Pero hasta ahora ninguna empresa había confirmado cómo y cuándo lo empezarían a retirar, hasta esta semana, el CEO de Royal Caribbean, Michael Bayley, anunció que se retirarían los buffets de comida, al tiempo que la firma presentó una solicitud de patente para su propia versión de marca de una máscara facial llamada Seaface.

Cambios obligados

Bayley anunció, durante una conferencia telefónica, que los buffets de comida en principio serán retirados de los barcos en los viajes poscoronavirus, entre otros cambios operativos en el servicio.

Los cambios de salubridad y seguridad que están siendo planificados para la industria de cruceros en la etapa posterior al coronavirus incluyen la probable eliminación de las ofertas tradicionales de buffet, un servicio muy apreciado por los huéspedes.

Aunque la información no fue confirmada oficialmente por Royal Caribbean, Bayley mencionó en una rueda de prensa online que cualquier cambio en las propuestas gastronómicas de los cruceros debe tener en cuenta las medidas de seguridad adoptadas frente al coronavirus. “Creo que al principio no habrá un buffet, así es como lo veo”, dijo Bayley y añadió: “Utilizaremos el espacio del (restaurante de autoservicio) Windjammer, pero con toda probabilidad no será un buffet clásico” sino “algo más parecido a un restaurante”.

“La clave en el servicio de comidas es presentar a nuestros viajeros toda clase de opciones. Y estas opciones tienen que tomarse bajo la óptica de la distancia social, de la seguridad y la salud”, indicó Michael Bayley.

Entre las nuevas medidas de seguridad sanitaria que los cruceros preparan para el regreso a la actividad se encuentra el tomar la temperatura a los pasajeros al abordar y desembarcar, la reducción de la asistencia a los espectáculos y atracciones, y la colocación de dispensadores de gel desinfectante en diferentes puntos de los barcos.

Varios relevamientos indican que los pasajeros de cruceros preferirán viajes cortos y a destinos con pocos casos registrados de coronavirus.

Máscara facial

Royal Caribbean también está trabajando con el Centro de Control de Enfermedades (CDC de Estados Unidos) en la mejora de medidas para proteger la salud y la seguridad de los huéspedes, la tripulación y las comunidades visitadas cuando se reanuden las operaciones.

En este sentido, en abril, Royal Caribbean presentó una solicitud de patente para su propia versión de marca de una máscara facial para proteger a los pasajeros y empleados. Bautizada “Seaface”, el plan es que estos dispositivos de seguridad sean implementados en todos los barcos de la compañía.