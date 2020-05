CUANDO PASE LA CUARENTENA

Mientras el gobierno extiende las medidas para evitarlos, según una encuesta entre 100 grandes compañías del país, sólo el 5% recortó su plantel de empleados, pero el 33% evalúa hacerlo durante el resto de 2020.

El aislamiento social preventivo y obligatorio tendrá un efecto negativo en más de la mitad de las empresas que operan en la Argentina. Y a pesar de los intentos del gobierno por frenar los despidos las empresas evalúan esta posibilidad para una vez terminada la cuarentena. De ahí que tres de cada cuatro (el 75%) prevé implementar medidas de ajuste a su plan de negocios y, una de ellas, es realizar despidos de personal.

De acuerdo a un relevamiento de Willis Towers Watson realizado entre 100 grandes empresas de la Argentina, 77 de ellas con presencia en varios países, sólo el 5% realizó despidos; sin embargo, el 33% de ellas prevé o evalúa hacerlo durante el resto de 2020, por la caída de actividad por el covid-19.

Sumado a la caída en sus negocios, las compañías aseguran, según un relevamiento del IAE, que las medidas del gobierno para aliviar la situación son insuficientes.

En América latina, un promedio del 8% de las consultadas despidió empleados y un 34% proyecta también hacerlo, según otro informe regional de la misma consultora entre 635 compañías de seis países..

De hecho, el 54% de las compañías consultadas en la Argentina proyecta un impacto negativo en sus negocios por el coronavirus durante los próximos 12 meses, porcentaje que asciende al 64% cuando lo evalúan para los próximos 6 meses. En tanto, sólo un 13% prevé ese mismo impacto para los próximos dos años, según el mismo relevamiento.

A nivel regional, es mayor el porcentaje de empresas que estiman que caerá su negocio: un 58% opina que eso sucederá en los próximos 12 meses, un 69% en los próximos seis, y otro 21%, durante dos años.

Además de proyectar despidos, las empresas también tienen previstas otras medidas de ajuste, para contener y aplazar gastos directos, “evitando inicialmente los impactos directos en los empleados”, indicó el estudio.

Un 80% de las empresas consultadas en la Argentina agregó o aumentó restricciones a la política de viajes de la empresa; otro 33% redujo o retrasó los aumentos salariales; un 17% congeló los sueldos, pero “sólo el 10% redujo los salarios junto con la jornada laboral”, aclaró el estudio, realizado entre 7 y 14 de abril pasado. Además, una de cada cinco empresas cambió su fecha de revisión salarial como resultado de la pandemia, un 65% prevé congelar o retrasar nuevas contrataciones y sólo un 5% utilizó las vacaciones obligatorias. El estudio reveló también que una de cada cinco empresas implementó o o considera implementar reducciones salariales para ejecutivos, gerentes y Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la compañía.

Por el momento, cerca de un tercio de las firmas consultadas aún no tomó medidas en sus programas de bonos previstos para 2020 y apenas una quinta parte de las compañías afirma que por el covid-19 rediseñó sus programas de incentivos a largo plazo basados en el desempeño.

El estudio de Willis Towers Watson también relevó las acciones iniciales tomadas por las empresas por la seguridad y la salud de sus empleados. Según las respuestas, la mitad de las ellas tiene más del 75% de su fuerza laboral trabajando de forma remota; antes del covid-19, sólo el 10% trabajaba a distancia; a nivel regional, sólo el 5% lo hacía previamente. Y el 50% de las empresas no tiene aún una fecha de finalización fijada para los acuerdos de trabajo flexibles, debido a la incertidumbre sobre el avance de las medidas fijadas por el Gobierno ante la evolución de la pandemia.

Además, el 51% de las empresas en la Argentina fijó un “equipo de emergencia” para responder al brote viral; un 33% aumentó la comunicación a los empleados sobre sus beneficios; el 89% adoptó procesos rigurosos para limpiar y desinfectar áreas operativas que no pueden tener el trabajo interrumpido y otro 59% está proveyendo equipos de protección personal a los empleados esenciales para mantener las operaciones. (Fuente: Cronista)