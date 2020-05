Un acto oficial violó todas las normas preventivas

Todo lo que el gobierno recomienda que “no se haga”, lo hicieron los propios funcionarios que participaron este miércoles de la asunción del Secretario General de Gobierno y la nueva Ministro de Educación, violando los protocolos sanitarios de distanciamiento social obligatorio.

Arriba del escenario había alrededor de 15 personas, y otras 50 en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno en Rawson.

En la transmisión oficial del acto de asunción de funcionarios se observó con nitidez que entre los asistentes a la ceremonia no se cumplían las normas de mantenimiento de distancia por metro cuadrado, al extremo de amucharse y saludarse efusivamente entre besos y abrazos, apenas concluyó la jura de Andrés Meiszner, Florencia Perata y Sergio De Cicco.

El gobierno de Mariano Arcioni volvió a prohibir las reuniones familiares de hasta diez personas, se dio marcha atrás en las salidas recreativas, pero en la sede central del gobierno se llevó a cabo un acto público del que participó más de medio centenar de personas.

La asunción de tres funcionarios hubiera requerido solo la presencia del Gobernador y el Escribano General de Gobierno, y se cumplía con los requerimientos administrativos de la puesta en funciones de los nuevos cargos. Una jura de ministros, en el contexto actual de aislamiento social preventivo obligatorio, no requeriría la asistencia de tamaña cantidad de invitados especiales.

El acto de ayer no fue un buen ejemplo del gobierno hacia la comunidad, a la que se le exige continuar en confinamiento, mientras las autoridades incumplen las mínimas medidas preventivas en medio de la actual emergencia sanitaria.