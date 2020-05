EL MUNICIPIO AVANZA EN MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN

Este jueves, autoridades municipales se reunieron con representantes de cines y teatros, así como grupos de danzas, para analizar distintos protocolos que se trabajarán en busca de poder retomar de manera paulatina las actividades.

Junto al jefe comunal participaron de cada una de las reuniones con los distintos sectores, la titular de la cartera municipal de Salud, Dra. Cecilia Vera; como la responsable del área de Políticas Públicas, Mónica Montes Roberts.

Se busca readaptar estas actividades a la situación de pandemia y buscar las mejores alternativas que tenga cada sector en particular para evitar justamente el contacto y mantener el distanciamiento social, que es fundamental para seguir avanzando.

“Para presentar sus propuestas y su preocupación, y lo que charlamos principalmente está relacionado con atender su demanda, explicar la situación de flexibilización paulatina de medidas, y solicitarles la elaboración de sus protocolos de acuerdo a las disciplinas que representa cada grupo y así nosotros hacer los ajustes que sean necesarios para elevarlo este pedido de inicio de actividades a provincia, principalmente al Ministerio de Salud, que es el encargado de autorizar estas medidas”, explicó la Dra. Cecilia Vera, coordinador de Salud de la Municipalidad de Trelew.

En representación del Cine Coliseo de la ciudad, estuvo su gerente, Celeste Almeyda, quien destacó que “existe una preocupación que invade a todos los ámbitos, pero sí bien sabemos que la industria cinematográfica será una de las últimas en abrir, la propuesta que tenemos es la presentación de los protocolos de seguridad e higiene, que es lo que hicimos”.

“Nosotros tenemos la experiencia que vivimos en ocasión de la gripe A, en el año 2009, que vivimos una situación bastante parecida, entonces ya sabemos manejar la situación todos los cines, y Trelew no es la excepción. Contamos con un lugar amplio que permite que esas condiciones se pueden llevar a cabo tanto en los ingresos como evitando aglomeración de gente, que la sala trabaje en un 30%, 40% o 50%. Lo principal es pagar los sueldos de todos los empleados, que no se quede nadie sin trabajo”, señaló más adelante.