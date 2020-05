Todo listo para la reapertura del Team Mellado en TyPAC

El deporte de contacto, y más precisamente el kickboxing se entusiasma con la reapertura de sus gimnasios este lunes 1º de junio, aunque sólo sea para acondicionamiento físico.

El Team Mellado recibió la visita de Comodoro Deportes, imponiendo las medidas sanitarias de protocolo para el retorno a la actividad. «No será lo mismo que antes, pero estamos contentos con la reapertura», sostuvo su director Alejandro Mellado.

El Team Mellado, listo para volver a entrenar

La situación de Comodoro Rivadavia en materia de salud ha permitido que en el trabajo conjunto entre el Comité de Crisis Municipal, Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal, las instituciones deportivas ingresen en la fase de reapertura, y así es para los deportes de contacto con gimnasios privados, aunque únicamente para preparación física y recreativa.

En este sentido, Team Mellado (kickboxing) funciona en el SUM del TyPAC (Tiro y Pelota AutoClub), y tras tener sus puertas cerrada durante más de dos meses, finalmente reabrirá este lunes. Sus instalaciones tuvieron la visita de las autoridades de Comodoro Deportes, encabezadas por el presidente Hernán Martínez, junto al Director General de Deportes Martín Gurisich.

«Estamos contentos porque se pudo abrir esto, costó un poco. No sabemos qué va a pasar, pero se llegó a un acuerdo con todos los gimnasios, en lo que es kick, y llegar a hacer algo recreativo por lo menos. No será lo mismo que antes, pero estamos contentos con la reapertura», comentó Alejandro Mellado previo a la visita.

«Se nos puso muy fea la mano, teníamos mucha gente, veníamos bien, encaminando buenos chicos, peleadores para título argentino, por ir a un mundial, con gente que apoyaba mucho el gimnasio, profesores que trabajaban acá, y esto nos cortó a todos. En una semana tuvimos que parar todo y esperar. Hoy por fin se dio que el lunes se estará abriendo el gimnasio de nuevo», agregó el instructor y director de la escuela de kickboxing.

En TyPAC, durante la visita, se pudo ver las señalizaciones de distancia para los alumnos, que tendrán una cantidad acotada de acuerdo al lugar, y la cartelería correspondiente, así como también los elementos de higiene en baños y otros sectores.

«Por ahora no haremos deporte de contacto, tenemos todo preparado para hacer físico, recreativo, funcional, un poco de cada cosa, pero nada de deporte de contacto. Siempre manteniendo distancias, ya tenemos todo medido para que la gente pueda trabajar cómoda», aclaró el director del gimnasio.

«Queremos agradecerle a la gente de Deportes, a Hernán Martínez, siempre apoyando, con mensajes, llamando, acompañando. A nosotros nos da una mano muy grande, sino no sabíamos a seguir, que íbamos a tener que hacer. Al tener un gimnasio, uno vive de esto, y se nos complica muchísimo», cerró Mellado.