FÚTBOL FEMENINO EL PRIMER CASO EN EL DEPORTE ARGENTINO

En el fútbol femenino, se dio el primer caso en el deporte a nivel nacional: ayer, se conoció que la arquera de Excursionistas, Stephanie Rea, dio positivo de COVID-19.

La joven, dialogó con el sitio web Doble Amarilla, contando su situación.

El futbol con su primer caso

La futbolista Stephanie Rea, arquera de Excursionistas, habló en exclusiva con el sitio web Doble Amarilla, luego de ser la primera futbolista en dar positivo de COVID-19 en el plano local.

Según confirmó su club, «se encuentra bajo tratamiento médico monitoreada por los especialistas». El caso fue detectado en los testeos que se están realizando en la Villa 31, donde vive junto a su hermana. En conversación con este portal, manifestó que se hizo el hisopado tras mostrar síntomas (dolor de cabeza intenso y tos seca) y, tras dar positivo, quedó aislada.

«Trato de estar bien de ánimo, el virus te atrapa más si no estás fuerte de la cabeza. Estoy bien, preocupada por mi familia, tienen que esperar siete días más por si muestran algo síntoma. Yo tengo que estar en aislamiento por quince días», expresó.

“ Estoy bien, preocupada, más que nada por mi familia. Desde que me dio positivo, tienen que esperar siete días más por si les aparece algún síntoma. Por ahora, no tienen ninguno. Yo estoy con tos, me pica un poco la garganta. Aparte, tuve dolor de cabeza abundante y me dieron paracetamol para tomar. Te dicen que te tranquilices, así que trato de estar tranquilo”, sumó la joven.

Contó a la vez, como se dio la situación en su barrio, al decir que “cuando se supo de mi caso, toda la gente estaba preocupada en el barrio. Una trata de estar tranquila. Después, al vivir en la villa, hay que salir a comprar para comer al día. Nosotros no podemos estar saliendo mucho a un supermercado. Yo hacía eso: compraba un poco de carne, un poco de verdura y cocinaba.”.