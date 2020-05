HASTA LA AUDIENCIA PRELIMINAR

En la ciudad de Esquel, se realizaron dos audiencias por videoconferencia para tratar la continuidad de la presión preventiva de los imputados por el robo a los turistas italianos.

En la primera, la defensa consintió la continuidad de la prisión preventiva hasta contar con un informe del Cuerpo Médico Forense y un informe social, con los que pretenderá requerir la morigeración de la medida. En horas de la tarde, Fiscalía pidió la continuidad de la prisión preventiva del chofer imputado, con la oposición de la defensa. Finalmente, la jueza Fernanda Révori hizo lugar al pedido de la fiscal María Bottini y la funcionaria Ruth Monge, renovando la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.

Partícipe necesario

En la audiencia que se extendió por más de tres horas, se debatió la situación del chofer imputado como partícipe necesario en el robo.

Bottini y Monge repasaron las evidencias que vinculan a Córdoba al robo de los turistas italianos, repasaron los elementos que llevan a la Fiscalía a considerar el riesgo de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. Entre numerosas consideraciones, Bottini planteó que no puede disponerse una medida que dependa de la predisposición del imputado ya que con su participación en el hecho falló a la confianza, no solo del grupo de turistas que transportaba, sino también de su propio empleador. Las acusadoras pidieron que la medida continúe hasta la audiencia preliminar.

Las abogadas Mercedes Alberdi Torrejón y Laura Campo Fierro se opusieron a la continuidad de la prisión preventiva argumentando que con el paso del tiempo mermaron los peligros procesales. Las defensoras procuraron justificar la necesidad de otorgarle la libertad para que pueda asistir a sus padres que pertenecen a grupos de riesgo ya que tienen problemas de salud. Añadieron que el imputado les ayudaba económicamente y que podría volver a hacerlo pues tiene una oferta laboral para cuando salga de la comisaría. Añadieron además que no hay evidencias de riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Ni libre, ni en domiciliaria

La juez Fernanda Révori explicó detalladamente los elementos que tuvo en cuenta al momento de autorizar la detención requerido la Fiscalía, corroborados en la audiencia de formalización de la investigación, los que ahora verifica que siguen vigentes. Consideró el riesgo de fuga, entre otros motivos por las características del hecho, así como el riesgo de entorpecimiento por el comportamiento procesal del imputado. «Teniendo en cuenta el nivel de organización e inteligencia necesario para llevar a cabo el hecho, en libertad podría influir sobre los testigos», valoró la juez.

Révori descartó que pueda ser dejado en libertad, añadiendo que si le diera arresto domiciliario no podría asistir a sus progenitores, sino que deberían seguir siendo ayudados por otros familiares como sucede hasta ahora.

El hecho

El pasado 17 de febrero, un grupo de turistas italianos se trasladaban a bordo de una camioneta Mercedes Benz en un tour turístico proveniente de la ciudad e Trelew, por Ruta 25.

A la altura del kilómetro 487, aproximadamente a las 18:30 horas, realizaron una parada turística al lugar, estacionando dicho rodado a la vera del camino. Al disponerse a continuar su viaje, el discurso fiscal asegura que se acercó una pick up VW Amarok, color blanca, descendiendo de la misma Cristian Ricardo Riveras y Juan Pablo Lucero, portando uno de ellos un arma de fuego, aparentemente pistola, exigiéndoles a los damnificados la entrega de dinero y pertenencias personales varias.

Con el arma habrían golpeado a una de las víctimas, produciéndoles lesiones leves, para luego maniatarlos y emprender su fuga en dirección a la localidad de Tecka, habiéndose recuperado solo parte de los elementos y dinero sustraídos.

Los investigadores afirman que pudieron determinar que para perpetrar tal accionar delictivo los autores habrían contado con la colaboración de Juan Pablo Córdoba, quien habría aportado los datos del recorrido del tour turístico con detalle de salida, paradas, velocidad del móvil que los llevaba e itinerario, acompañando dicha información con una fotografía del vehículo en el cual se trasladaba el contingente turístico, ayuda esta sin la cual, no podría haberse realizado el robo agravado.