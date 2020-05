AJEDREZ TORNEO VIRTUAL

El Taller Municipal de Ajedrez, a cargo del Club Capablanca de Trelew, continúa en plena actividad.

A través de plataforma virtuales, se ha jugado la 1° Edición de la Copa “Cordillera de Los Andes”, donde los jovencitos trelewenses se midieron ante pares de Buenos Aires, San Luis e incluso de Perú y Colombia.

Participación trelewense en cita internacional

Una experiencia más que provechosa vivieron los alumnos del Taller Municipal del Club Capablanca de Trelew, al sumarse a un reto internacional denominado “Copa Cordillera de Los Andes”.

Este certamen, cuenta con participación de escuelas que son baluartes del ajedrez nacional como el Club Argentino de Ajedrez y el Circulo de Ajedrez de Villa Martelli, ambos Buenos Aires, la escuela de Talentos de San Luis, el taller municipal de Río Grande y varias Selecciones provinciales de los países de Colombia y Perú, este último hace punta en el desarrollo del ajedrez promocional latinoamericano.

De esta forma, fueron en total 10 escuelas las que estuvieron en actividad, en dos categorías distintas.

Como la mayoría de los eventos, el torneo se jugó en la plataforma Lichess.org en formato Arena entre equipos en un tiempo de 120 minutos de juego y con un tiempo de reflexión de 5 minutos más segundos de incremento por jugador.

En cuanto a su performance

Por un lado hubo una categoría sub 18 y por otra sub 12, y el Capablanca en ambas instancias presentó equipo exclusivamente de alumnos del taller. Si bien se vieron superados los equipos trelewenses por el gran nivel de juego de los tableros rivales, la satisfacción de practicar frente a rivales superiores fue lo más importante ya que forma parte de su aprendizaje, de saber donde están parados.

Destacables fueron las actuaciones individuales de Agustín Fermín en sub 18 que se ubicó en la primera posición de los 102 jugadores y de Bianca Romero, mejor femenina en sub 12 y octavo lugar en la general de 104 participantes. También se destacó Máximo Peralta que sumó 32 puntos y fue el mejor tablero sub 12 del club. Menciones espaciales para Giuliano Tinelli, Benjamín Druetto y Luciano Millahuala, que realizaron un gran torneo.

Los jugadores sub 18 fueron los siguientes: Agustín Fermín, Pablo Nock, Owen Thomas, Franco Soler, Lautaro Solís, Marcos Nahuelcoy, Danilo González, Santiago Curillán, Santiago Rojas, Martín Neira; mientras que por la Sub12, fueron parte Máximo Peralta, Bianca Romero, Giuliano Tinelli, Benjamín Druetto, Luciano Millahuala, Florencia Romero, Martina Luna, Santino del Valle, Luka López y Liam Morgan.