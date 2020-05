CRITICÓ LA FALTA DE CONSULTA A LOS INTENDENTES Y LA CONFUSIÓN QUE GENERAN EN LA COMUNIDAD

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se expresó en abierta disconformidad con el último Decreto del Gobierno Provincial por el cual se autoriza la reapertura de hoteles y shoppings, en el marco de la flexibilización de la cuarentena por la emergencia sanitaria. “No comparto en absoluto la forma de llevar adelante estas medidas”, fustigó.

“Veníamos trabajando con sectores de diversas actividades para poder empezar a flexibilizar, de alguna manera, más que nada actividades recreativas y deportivas, pero siempre nos ganan de mano sin consultar con algún decreto del Gobierno Provincial”, admitió, a la vez que fue contundente al asegurar que “no estoy acá para crearle problemas a la gente o confundirla, seguramente a algunas medidas vamos a terminar adhiriendo para no generar mayores divisiones dentro de la sociedad”.

Acciones inconsultas

En el mismo sentido, Sastre remarcó que “tampoco comparto que ni siquiera los intendentes seamos consultados sobre algunas medidas que han tomado, pero vamos a ver de qué manera adecuamos, y vemos también la posibilidad de retrotraer algunas reuniones programadas con sectores donde teníamos previsto presentar algún tipo de protocolo, para a partir de la semana que viene llevarlas adelante, aunque hoy un Decreto provincial nos ha ganado de mano”.

Sorpresa de mayo

Por otro lado, el Jefe Municipal reiteró que “esta no es la manera de trabajar que llevamos adelante con nuestro gabinete y nuestro equipo de trabajo desde el Municipio, por eso vamos a trabajar para ver de qué manera adecuamos y adelantamos reuniones que teníamos previstas para las actividades de la próxima semana”, no obstante reconoció que “muchas veces nos quedamos helados con sorpresas que se decretan desde el Gobierno Provincial, donde nosotros a veces somos partícipes en cuestiones puntuales, y en otras no”.

Decreto “contradictorio”

“Siempre, lamentablemente, encontramos algún palo en la rueda para que se pueda llevar a cabo el trabajo, libremente como debería ser; pero, indudablemente, tal vez tenemos distintos puntos de vista”, expresó el Intendente, sumando a ello que “es muy difícil de esta forma articular el trabajo conjuntamente con los distintos ministerios del Gobierno Provincial”.

El Decreto en sí mismo “es muy contradictorio”, analizó, advirtiendo que “prácticamente se está liberando absolutamente todo, y nosotros hemos marcado una conducta desde el primer día; el vecino de Puerto Madryn se tiene que quedar más que tranquilo, porque desde el Estado Municipal todas las medidas que se han tomado han sido para preservar la salud de la ciudadanía; en su gran mayoría, estas medidas han sido acertadas y han expuesto los resultados que hoy están a la vista”.

Sin comunicación

Por último, Sastre planteó que “nos encontramos con sorpresa con el anuncio de un Decreto, donde nosotros no tenemos injerencia absolutamente en nada de lo que se ha decidido en el mismo, ni en este ni en el anterior” y consultado sobre las intermitencias en la comunicación entre el Gobierno Provincial y el Municipio, puntualizó: “Son distintas maneras de llevar adelante la política en la función pública. No hay ningún tipo de problema, pero la comunicación no existe”.