EL MUNICIPIO COORDINARÁ ACCIONES CON EL SECTOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO

A poco de concretarse los primeros seis meses al frente del Ejecutivo Municipal, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, trazó un balance de las distintas acciones llevadas a cabo en el contexto de la pandemia de Covid-19, y particularmente la necesidad de desarrollar estrategias para enfrentar las consecuencias en los próximos meses. En ese sentido anticipó que se está trabajando con los diversos sectores de la economía local, especialmente con los prestadores de servicios al turismo para promocionar el destino cuando se flexibilice la circulación.

En diálogo con El Diario, el Jefe Municipal avizoró que “vamos a salir de esto rápidamente, siempre y cuando la gente nos siga acompañando como lo viene haciendo hasta ahora” y afirmó que “no son tiempos para hablar de política sino para ocuparnos de los vecinos”.

Análisis de los resultados

Consultado sobre su balance respecto de la respuesta que se ha dado, a nivel local, para contener la propagación del Covid-19 y lo que aún queda por hacer, Sastre sostuvo que “se hizo un trabajo importantísimo, con medidas muy drásticas desde el primer día” y reflexionó que “tal vez, estas medidas al principio no fueron muy simpáticas, pero creemos que los resultados hoy están a la vista; y seguimos manejándonos por ese camino, por supuesto con el acompañamiento de todos los vecinos y vecinas, sin los cuales hubiese sido muy difícil llevar adelante la situación”.

Situación delicada

La articulación con otras áreas de la comunidad también fue indispensable para concretar los dispositivos de prevención en la ciudad: “Es una situación muy delicada donde no tenemos un manual para poder llevar adelante las diversas tareas. Por eso creo que el trabajo conjunto y en equipo, como venimos realizando con instituciones y distintos sectores de la ciudad como los económicos y de trabajo, nos ayuda a obtener un resultado que hoy es beneficioso; tanto a nivel sanitario como a nivel económico para toda la ciudad”.

Asimismo, remarcó que “abocarse a tener el respaldo de todo este tipo de sectores profesionales y de distintas instituciones, nos hace recorrer el camino que creemos es el correcto”.

La política, en aislamiento

Sobre el clima político y cómo la pandemia indefectiblemente puso en cuarentena las disputas y rencillas, al menos en Puerto Madryn, el Intendente fue determinante: “Eso lo puede dar la madurez de los actores políticos. Me parece que no son tiempos para hablar de política sino para ocuparnos de los vecinos de cada ciudad, en definitiva para eso tenemos que trabajar. Al menos yo lo entiendo de esa manera y pienso que eso es lo que tenemos que hacer”, expuso.

Conciencia ciudadana

También, el Jefe Comunal se pronunció respecto del balance entre las libertades individuales, el aislamiento y la conciencia social como ejes rectores de la salud comunitaria.

“Los vecinos y vecinas deben entender que esto no es un capricho de un gobernante. Esto es una pandemia y todos debemos entender el grado de responsabilidad y conciencia que tenemos, pero por sobre todas las cosas, el grado de peligrosidad que tiene esto. Tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo, entonces me parece que aquél que no lo entienda, no sólo pone en riesgo su propia vida sino también la de todo el conjunto de la sociedad. Nosotros trabajamos para que eso no suceda y también lo hacemos para concientizar a quien no lo entendió, de que esto lo tenemos que hacer entre todos”, apuntó.

Diseñando el “día después”

Sobre la reactivación económica y los distintos engranajes que hacen al circuito turístico, cada uno de ellos son su propia relevancia dentro del segmento, Sastre explicó que “venimos trabajando en el ‘día después’, el sector turístico y gastronómico sin lugar a dudas uno de los más golpeados y uno de los que más va a sufrir” y recordó que “hemos perdido, de hecho, el lanzamiento de la temporada de varamiento de orcas, el Vía Crucis submarino, el fin de semana de Semana Santa, que es uno de los más redituables junto al del 12 de octubre; próximamente está el lanzamiento de la temporada de ballenas, y la verdad es que uno no quiere ser pesimista; pero entendemos que son situaciones que se van a perder, para las cuales debemos trabajar para el día después”.

Sorteando la pandemia

En relación a esto último, el dirigente puntualizó que “con el sector turístico y el gastronómico venimos manejando distintas alternativas para vender Puerto Madryn una vez finalizada la pandemia, con diversos descuentos; y en eso tenemos que trabajar, pensando de qué manera vamos a reactivar fuertemente para posicionar a Madryn como uno de los destinos turísticos del mundo menos afectados por esta pandemia”.

Los salarios, sin nexo

Otra cuestión no menor fueron las movilizaciones de trabajadores estatales que coparon distintas ciudades del territorio provincial, en un contexto en el que el los salarios parecerían también encontrarse en aislamiento, pero en un espacio diferente al de quienes lo perciben.

Consultado sobre esta cuestión, Sastre analizó que “es un reclamo justo y necesario que tienen la posibilidad de hacer los trabajadores estatales” y sostuvo que “nadie desconoce lo que se les está adeudando; tienen todo el derecho de poder hacerlo y creo que desde la clase política se tiene que trabajar fuertemente para buscar una solución definitiva y que esto no sea más una carga para el Estado, y mucho menos un problema para los trabajadores”.

“Estamos para darlo todo”

La primera mitad del año seguramente será recordada por el Intendente y el gabinete municipal, como un auténtico “bautismo de fuego”: “La pandemia, el gran incendio del Parque Ecológico El Doradillo, la verdad es que comencé con actividades que nunca hubiera pensado y que, por supuesto, no estaban previstas. Sí, estaba preparado para gobernar y llevar adelante el plan de gobierno que habíamos pensado y soñado durante largo tiempo. Y acá estamos, para ser responsables, para dar absolutamente todo. Soy optimista y pienso que de esto vamos a salir rápidamente, siempre y cuando la gente nos siga acompañando de la manera en que lo viene haciendo”.