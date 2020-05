DESCARTÓ UTILIZAR UN SISTEMA VIRTUAL O LA CONVOCATORIA DE UN ESCRIBANO

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, mantuvo un encuentro con diputados y representantes de la Asociación del Personal Legislativo (APEL), y anunció que “no se hará ninguna sesión hasta que se les pague a los trabajadores”.

El presidente de la Legislatura aseguró que “no traeré ningún escribano ni se harán sesiones virtuales hasta que el gobierno cumpla con los empleados de la Casa”.

Desde muy temprano los trabajadores del Poder Legislativo empezaron a manifestarse por las calles de Rawson y con los bombos dentro del edificio en reclamo de sus haberes salariales, que en este año han cobrado sólo dos meses.

Los empleados en su mayoría permanecieron con el Secretario General de la APEL, Ángel Sierra porque por la tarde fueron recibidos por los diputados. Una vez en la sala de presidencia, Sierra les solicitó a los legisladores que hagan algo para resolver la situación, “además es poco serio que traigan gente al auditórium sin ningún protocolo de seguridad”.

El gremialista les solicitó más compromiso y les pidió, en tono de recriminación, que dejen de andar diciendo que los empleados no colaboran, “hay diputados que vienen de la gestión anterior y saben que siempre hemos colaborado, estamos cansados que la gente nos maltrate” aduciendo que es la primera vez que se llega a una situación como esta.

“Hay diputados que no conocen”

Sierra agradeció al vicegobernador Ricardo Sastre “que fue el único que puso la cara y habló, pero algunos diputados salen a decir que se sesionará con o sin empleados, y hoy quedó demostrado que no es así, lo que marca a las claras que sin los empleados no se harán las cosas”.

Sierra sostiene que hay algunos diputados que son nuevos y no conocen el manejo de la Legislatura, “salen a decir cualquier cosa y nos tiran la gente en contra cuando nosotros reclamamos nuestros salarios, porque estamos en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores de la administración pública”.