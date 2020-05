“TENEMOS EN JUEGO LA SALUD DE TODA LA CIUDAD”, REMARCÓ

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, pidió responsabilidad a la ciudadanía de cara a la flexibilización de actividades anunciada a partir de este sábado, y anticipó que “no nos temblará el pulso en retrotraer cualquier medida que no sea respetada y genere un perjuicio”.

En este sentido, confirmó que los comercios podrán extender su horario de cierre hasta las 19:30 horas y advirtió que “acá tenemos en juego la salud de toda una ciudad”.

Cautela

Consultado sobre la asistencia a clases, Sastre aclaró que “vamos a ser muy respetuosos de lo que determine el Gobierno Nacional” y remarcó que “siempre planteé desde el primer día que mi prioridad es la salud de los vecinos de Puerto Madryn; muchas veces se genera ese cuestionamiento de ‘no tenemos casos, por qué no liberamos’, pero lo que digo es que no ‘busquemos’ el caso”.

Asimismo, planteó que “desde mi consciencia estoy tranquilo de que hice absolutamente todo para que no llegue, o bien el virus llegue en la menor medida posible; es algo que no voy a negociar bajo ningún punto de vista, pero lo que sí pido es que, más allá de todo, como Gobierno y habiendo escuchado a todos los sectores de la ciudad, que estos también tengan el mismo énfasis de responsabilidad y consciencia a la hora de llevar a cabo las actividades, que el que tuvieron al solicitarlas”.

Comercios abiertos hasta las 19:30

Por otra parte, el Intendente reiteró que “aquí tenemos en juego la salud de toda la ciudad, no quiero que por un grupo de irresponsables que transgredan las normas que llevamos adelante, pongamos en peligro a todo el resto de la comunidad” y puntualizó que “una cuestión que no está dentro de las actividades recreativas y a la cual hemos adherido, es que los comercios tendrán la posibilidad de trabajar hasta las 19:30 horas”.

Más uso de los colectivos

Consultado sobre el horario del transporte público de pasajeros, concretamente de los colectivos, analizó que “una de las disyuntivas que hay entre el Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma hoy día, es que el transporte público es uno de los factores de mayor riesgo para el contagio del virus, por eso tratamos de que sea utilizado de la mejor manera”, aunque sostuvo que “por supuesto, la flexibilización de actividades conlleva que la gente genere mayor movimiento y tenga que utilizarlo”.

“Podremos retrotraer medidas”

“De la misma manera en que venimos a anunciar esta flexibilización, no nos va a temblar el pulso para retrotraer cualquier medida que entre en vigencia desde el día sábado”, recalcó Sastre, sumando a ello que “hay que tener en claro que, en donde esto genere inconvenientes, el Municipio va a retrotraer medidas y volveremos hacia atrás con la que haya causado el perjuicio”.