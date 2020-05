ANTE LA FALTA DE DEFINICIONES POLÍTICAS, EL PUEBLO GANA LA CALLE. EL GOBIERNO BUSCA EL AVAL PARA REESTRUCTURAR LA DEUDA Y NO LOGRA RESPALDO PARA EL PLIEGO DE ALVAREDO EN EL BANCO

Entre medias verdades y verdades a medias, en Chubut la política pierde protagonismo y la sociedad gana la calle. El gobernador Mariano Arcioni no reacciona ante el masivo reclamo de los trabajadores que semana a semana se suman a las movilizaciones y conforme se flexibiliza el aislamiento obligatorio en Chubut, van buscando alternativas para manifestarse sin incumplir con las medidas impuestas por Nación. Sin embargo, Arcioni sigue hablando de la crisis provincial como si se tratara de un hecho fortuito sobre el cual no tiene ninguna responsabilidad, apelando al discurso de la pandemia o la baja de las regalías entre otras excusas.

El pago escalonado a los estatales de Chubut no comenzó con la emergencia sanitaria, y probablemente tampoco termine con ésta. Incluso los trabajadores, ya solo se limitan a pedir que les digan “cuándo” van a cobrar, porque no creen que la situación del pago de sueldos se normalice pronto.

“El Gobernador no escucha”, repiten propios y ajenos, pero al mismo tiempo, desde todos los sectores hacen un esfuerzo por no mostrarse como “desestabilizadores”, y por ello este fin de semana todos le bajaron el tono al juicio político. Por lo que todo indica que de formalizarse el pedido sería a través de los trabajadores.

Por lo pronto Mariano Arcioni seguirá encontrando escollos en el camino, y su actitud ante todo lo que no le gusta o se interpone con sus deseos, es uno de los aspectos que más preocupa a su propio entorno, porque advierten que si no guarda las formas seguirá perdiendo aliados, mientras cae estrepitosamente la confianza del electorado que lo llevó a la Gobernación.

Restructuración de la deuda

Por estas horas, Arcioni buscará el aval de la Legislatura para el proyecto de Reestructuración de la deuda que, este martes, llevaría en mano Oscar Antonena a la reunión que tiene prevista con los diputados provinciales. Si bien la sesión legislativa no se realizará, el encuentro con el Ministro de Economía está confirmado para las 18 horas, excepto que por alguna razón se vuelva a postergar el cónclave.

De acuerdo a los términos del proyecto a los que accedió El Diario, no se brindan detalles de los mecanismos que se utilizarían para reperfilar los vencimientos venideros, ni tampoco se hace referencia específica a una quita en el capital o en los intereses que debe afrontar Chubut en el futuro inmediato.

Todo indica que la iniciativa sería rechazada de plano porque una vez más escasea la información. Los números no se transparentan, la deuda no está cuantificada, es decir que la administración de Arcioni no precisa cuáles serán los mecanismos que emplearían para reestructurar la deuda, sino que solicitan tener la autorización para emplear los medios que el propio Poder Ejecutivo considere como “más apropiado”.

Buscando avales

Otro asunto que también está en manos del Poder Legislativo es el aval al pliego de Javier Augusto Alvaredo como presidente del Banco de Chubut. Un ilustre desconocido en la provincia, cuya carta de presentación pública, fue confirmar que se trata de un individuo con un perfil violento que sería igual de intolerante que el Gobernador ante todo aquello que no cumple sus personalísimas expectativas.

Es así que Alvaredo no solo agredió a un director del Banco del Chubut en su primera semana como vicepresidente a cargo de la Presidencia, sino que se trata además del representante de los accionistas clase B en el directorio, es decir representa a los trabajadores de la entidad.

Escasas serían las posibilidades de Alvaredo en la Legislatura, dado que desde un sector de la oposición ya se ha anticipado que no acompañarán el pliego, e incluso con la ruptura del bloque oficialista este sería uno de los temas de conflicto interno. En cuanto a Cambiemos viene surfeando sobre el asunto, y ya circulan versiones de que podría haber acuerdo, sin embargo por estas horas el futuro de Alvaredo en Chubut es incierto.

Lo que sí resulta certero es el temor de varios sectores que ya han manifestado que esta intentona de Arcioni sobre la Presidencia del Banco, arroja dudas sobre la verdadera intención que hay detrás. Sin eufemismos lo dijo el viernes último Carlos Lianres al afirmar que “vienen por la caja del Banco”, y eso arrojó un manto de sospecha sobre la maniobra.

Cuál representatividad

La “reaparición” de Carlos Linares en escena no es casual, ocurre que a pesar del esfuerzo de algunos sectores por seguir exhibiendo representatividad, en todos los frentes hay grietas. No solo escasea el peso específico en la dirigencia de los partidos políticos, sino también entre la dirigencia sindical y ante la inminente necesidad de renovar las estrategias, ganan terreno los que cuentan con experiencia y representatividad propia.

Incluso el vicegobernador Ricardo Sastre habría mencionado en círculos íntimos que su distanciamiento de Arcioni, se debe a que no cumple con sus compromisos. De hecho desde el sastrismo lo acusan de traidor, lo que derivó en la ruptura del bloque.

La fuga de legisladores del bloque oficialista presenta una oportunidad para el Justicialismo, no sólo porque Arcioni deja de tener mayoría en la Legislatura sino porque fortalece el protagonismo de algunos referentes, aquellos que conocen el ruedo y claramente Carlos Linares es uno de esos actores.

Por el momento Linares pone pie firme en escena para acercar posiciones entre el PJ y los disidentes de Chubut al Frente. El exintendente comodorense sabe que las negociaciones serán ajustadas a partir de ahora y la puja con Arcioni se dará en el recinto legislativo, siempre y cuando los diputados vuelvan a sesionar.

Esta semana será calve para el gobernador Mariano Arcioni. Por estas horas irá en busca del aval del Poder Legislativo para reestructurar la deuda y del pliego para el Presidente del Banco, no se descarta que haya un encuentro con autoridades del Poder Judicial para bajarle el tono al enfrentamiento por el proyecto de ley de autarquía, y deberá poner fecha al pago de los sueldos adeudados de los meses de marzo, abril, y en unos días el de mayo, ante la atenta mirada de los estatales que están al límite. El problema de fondo es que nada indica que el Gobierno de Chubut tenga un plan para los próximos meses, y desde Nación ya le habrían bajado el pulgar a cualquier ayuda financiera extraordinaria, deberá conformarse con lo que le toca del reparto del fondo especial a las provincias.

Solo cabe reflexionar una pregunta ¿El Gobernador, cómo estará viendo la realidad que vive la provincia?.