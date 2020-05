Reclamo de trabajadores provinciales en el Minihogar de Madryn

Esta semana, trabajadores y trabajadoras del Minihogar de Puerto Madryn se plegaron a la manifestación que también se replicó en las oficinas del Registro Civil Centro, convocatorias impulsadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ante la incertidumbre que atraviesan los destacamentos, dependientes del Gobierno Provincial.

En el caso del Minihogar, que atiende niños y niñas de la ciudad en situación de vulnerabilidad, la problemática salarial y de ausencia estatal se acerca a su segundo año, mientras que la falta de pago de salarios en tiempo y forma alcanza a todos los trabajadores al igual que en el resto de las áreas provinciales.

“La situación es insostenible”

Por su parte, una de las empleadas citó como ejes del reclamo “el tiempo de espera desde que venimos con esta situación, ya van a ser más de dos años” y advirtió que “la situación hoy en día ya es insostenible”.

A nivel institucional, sostuvo que “no hubo acompañamiento alguno desde Provincia” y resaltó que “nos estamos solventando actualmente a través del Municipio, desde donde nos han proveído alcohol, barbijos, guantes, incluso nos pusieron un móvil a disposición del personal para que los trabajadores y trabajadoras puedan trasladarse desde el domicilio hasta el hogar, pero del Gobierno no hubo ninguna respuesta”.

“No han visto el sueldo”

Los empleados del Minihogar perciben sus haberes, en su mayoría, a través de la administración provincial.

Por ende, casi todos los empleados, que pertenecen al tercer rango de salarios, no cobraría hasta este fin de semana. “Algunas chicas son sostén de familia, otras están alquilando y no pueden pagar, están las tarjetas de crédito que se descuentan, y con el depósito de 25 mil pesos del sueldo, nadie lo llegó a ver; seguimos trabajando pero no vemos el salario”, reconoció otra de las trabajadoras.

“Se ve que no somos esenciales”

La ausencia de funcionarios y autoridades provinciales en el Minihogar “es una vergüenza”, planteó la empleada, reiterando que “nadie se ha acercado hasta el día de hoy, tampoco hemos tenido contestación por el tema de los insumos y contamos solamente con apoyo del Municipio de Madryn; se ve que para la Provincia no somos esenciales, es una falta de respeto total hacia el hogar de niños que tenemos y en el que trabajamos las 24 horas del día”.