INSISTIÓ EN QUE NO ES EL MOMENTO PARA DEBATIR EL PROYECTO DE AUTARQUÍA

El proyecto de ley que elaboró el Poder Ejecutivo de Chubut respecto de la autarquía del Poder Judicial sigue generando polémicas. Lo que sucede es que a una semana de que la propuesta haya ingresado en la Legislatura, las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) todavía no tuvieron ninguna comunicación con las autoridades del Gobierno ni tampoco recibieron copia del texto que propone aplicar la administración de Mariano Arcioni.

En una entrevista con El Diario, Alejandro Panizzi, ministro del STJ, afirmó que aún no recibieron ningún tipo de consulta por parte del Poder Ejecutivo sobre el proyecto que prevé la autarquía del Poder Judicial. En cuanto al diálogo con los diputados provinciales, el ministro espera que si se desea tratar el proyecto sean convocados por los legisladores para poder aportar su opinión.

Si bien afirmó que “no hay ningún tipo de enfrentamiento” con el Gobierno de Chubut, Panizzi consideró como “desatinado” la propuesta que ya está siendo tratada en las comisiones correspondientes de la Legislatura.

Perjudicial para la Justicia

Al ser consultado sobre si ya tuvo conocimiento de los lineamientos que establece la iniciativa impulsada por Arcioni, el integrante del máximo tribunal judicial provincial indicó que “hubo un proyecto circulando por las redes, que conjeturamos que puede ser auténtico, pero no lo sabemos. Oficialmente no hemos recibido absolutamente nada”.

En cuanto a esta iniciativa, Panizzi consideró que la misma “es sumamente negativa para el Poder Judicial y pone en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial. Es un proyecto que es muy deficiente y establece un porcentaje X y no queda claro sobre qué rubros se aplicaría ese porcentaje. No sabemos si es sobre regalías, sobre coparticipación o los impuestos generales”.

No es el momento indicado

“Estamos en desacuerdo con la oportunidad. Estamos en medio de un aislamiento social obligatorio y preventivo, donde no podemos salir de nuestras casas. Estamos atravesando la peor crisis económica y financiera de la historia de la Provincia, cuyo final no se vislumbra. Estamos en un estado en donde se nos deben dos meses y medio de sueldos, porque el último mes que cobramos fue febrero y estamos en mayo”, apuntó.

En la continuidad de su alocución, el ministro del STJ se preguntó: “¿De qué autarquía vamos a hablar? No tiene sentido ahora ponerse a hablar de eso y tampoco tuvo sentido presentar un proyecto de estas características y de esta envergadura. Fue de forma inconsulta, furtivamente y sin recabar la opinión de los operadores judiciales: el STJ, la Asociación de Magistrados, los Colegios de Abogados, el Sindicato de los trabajadores y de la Universidad”.

Sin explicaciones

Sobre la finalidad que tendría la iniciativa presentada por Arcioni, Panizzi fue claro y dijo: “Yo la intención no la conozco porque no hablé con el Gobernador. De haberlo hecho, le hubiera preguntado cuál es el propósito, pero no hubo ninguna explicación de ninguna índole”.

Por último, el ministro del STJ se refirió a la posibilidad de que, en otro contexto, se piense en la independencia del Poder Judicial, afirmando que sería algo positivo. No obstante, remarcó que “la autarquía significa que un organismo cuente con sus recursos genuinos y pueda bastarse de ellos. Acá no estaría sucediendo eso, no sería una autarquía. Si nos dicen ‘les damos autarquía para que paguen los salarios que estamos adeudando’, eso no es autarquía, es declarar la quiebra del Poder Judicial. Pero la autarquía en sí misma es algo valioso”.