AUSPICIADO POR LA MUNICIPALIDAD Y AFONA, CON UN PREMIO DE 15.000 PESOS

Desde el Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn convocaron a participar del concurso fotográfico “Naturaleza sin límites”, que tiene el objetivo de “destacar las mejores fotografías que demuestren el vínculo entre la naturaleza y el hombre y su constante armonía, inspirándonos a seguir cuidándonos desde casa y contemplando la naturaleza sin límites, para en un futuro cercano volver a reencontrarnos”.

Este concurso está destinado tanto a profesionales de la fotografía, como a aficionados y amantes de la fotografía y la naturaleza. Además, se trata de una convocatoria totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad, teniendo como únicos requisitos ser residente de la provincia del Chubut y ser mayor de 18 años.

Inscripción y selección de fotografías

Para la selección cada participante deberá enviar únicamente vía correo electrónico hasta dos fotografías a convocatoriafotografos@gmail.com; las cuales se recibirán hasta el 10 de junio de este año.

El jurado, integrado por el secretario de Turismo de Madryn, Marcos Grosso, el fotógrafo José María Farfaglia, Darío Héctor Podestá, presidente de la Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza (AFONA) y Adriana Claudia Sanz, también de AFONA, será el encargado de seleccionar las mejores diez fotografías, las cuales serán publicadas en las redes sociales del destino (FB: Puerto Madryn Turismo; IG: madryn.travel).

Si bien las 10 fotografías contarán con un premio, la mejor de ellas será acreedora del premio mayor de 15.000 pesos en efectivo. También habrá una distinción por parte de AFONA, quién seleccionará una fotografía acreedora del premio AFONA.

De más está decir que esta convocatoria está hecha teniendo en cuenta el aislamiento social obligatorio debido a la Pandemia Covid-19 y las fotografías deberán ser anteriores al aislamiento.

Algunas de las condiciones del concurso

La temática será la naturaleza y su vínculo con el hombre; las tomas pueden ser de cualquier Área Protegida comprendida dentro de la Comarca Valdés, que demuestre un vínculo armonioso del hombre con la naturaleza y la fauna autóctona, y puede haber o no presencia humana.

Todos los inscriptos deberán ser residentes de la provincia del Chubut y mayores de 18 años.

No se aceptarán reproducciones ni obras que hayan sido acreedoras de distinciones (premios) en otros certámenes, y todas deberán responder al tema central del presente concurso.

Por otra parte, del total de fotografías enviadas, la Asociación AFONA elegirá una foto como distinguida que recibirá el premio AFONA, imagen que también será publicada y promocionada a través de las redes sociales de ambas organizaciones.

Los participantes preseleccionados y ganadores serán comunicados vía correo electrónico y mediante llamado telefónico. En el que se les informará la decisión del jurado.

Premios

Las 10 fotografías preseleccionadas por el jurado recibirán un avistaje de ballenas exclusivo para fotógrafos (Agencia All Península – Bottazzi Avistajes). Y la fotografía seleccionada por Afona recibirá además una membresía por un año para suscribirse en la Asociación.

Modo de presentación

Para la selección cada participante deberá enviar únicamente vía correo electrónico hasta dos (2) fotografías a convocatoriafotografos@gmail.com, sin firma ni marco, con el asunto “Concurso fotográfico Naturaleza sin límites”. Deberán presentarse en formato jpg, en 72 dpi de resolución, con un tamaño de largo 1.920 px. Asimismo, las tomas no deberán superar los tres (3) años de antigüedad.

Las fotografías deberán ser nombradas con el título elegido por cada participante, y en el cuerpo del correo electrónico deberá contener:

b) Pseudónimo del participante.

c) Titulo de la obra.

d) Fecha en la que fue tomada y lugar.

e) Nombre, apellido, fecha de nacimiento y DNI.

f) Dirección postal, ciudad y teléfono.

Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán juzgadas, quedando automáticamente fuera del concurso.