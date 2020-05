CONFORMARON UN INTERBLOQUE CON FUERTES CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ARCIONI

Un grupo de nueve legisladores provinciales de la bancada “Chubut al Frente” anunció la creación de un “interbloque”, lo que representa, en términos políticos, una fractura del oficialismo, y la pérdida de la mayoría parlamentaria para el Gobierno. Aclararon que no serán opositores, pero expusieron serios cuestionamientos a la administración de Mariano Arcioni, y abrieron un nuevo escenario en las relaciones de poder en la provincia.

Distanciamiento crítico

El nuevo sector lo conforman Xenia Gabella, Mariela Williams, Leyla Lloyd Jones, José Giménez, Gabriela De Lucia, Rossana Artero, Zulema Anden, Manuel Antín y Ángel Chiquichano.

“Nos cansamos de la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo, de no ser convocados y no somos levanta manos”, fundamentó Gabella sobre la determinación de plantear un distanciamiento crítico hacia la gestión de Mariano Arcioni.

La diputada madrynense dijo que tenían necesidad de redefinir su situación dentro del bloque, “el Poder Ejecutivo no escucha lo que pasa en la provincia, hay una hegemonía que decide lo que nos debe pasar a los chubutenses, nosotros fuimos elegidos para pensar en lo mejor a nuestros conciudadanos y hemos decidió conformar este grupo”.

Sostuvo que no son levanta manos como pretende el Ejecutivo sin previa consulta y muchas veces sin conocer los proyectos, “no podemos aceptar sin previo conocimiento lo que el Ejecutivo proponga”.

Xabella indicó que no tienen en sus manos las herramientas para salir a pagar los sueldos “pero hay que exigirlo a quienes tienen la responsabilidad”.

“Es un gobierno que no habla”

Por su parte, la diputada Leyla Lloyd Jones que ahora integra el interbloque dijo que esta decisión marca una ruptura “porque las diferencias son muy grandes y ya no somos parte del bloque mayoritario”. Indicó que el gobierno no los hace parte como oficialistas y no son escuchados, “ni siquiera consulta a los intendentes, al haber formado parte de la lista de Arcioni al menos pretendemos ser escuchados, dialogar, discutir, pero nada de eso pasa”.

Jones sostuvo que las diferencias son grandes y cada vez más, “hay trabajadores que llevan tres meses sin cobrar y no veo que Arcioni se acerque y se ponga al lado de la gente, El caso del proyecto de autarquía nos enteramos por la prensa, pedir ayuda y dejarse ayudar es de hombre de bien y no lo hace”, reprochó.

Cortocircuitos

Cuando el gobernador Mariano Arcioni tildó de “miserables” a quienes habían “formado alianzas para ocupar cargos”, distintos actores políticos, incluidos referentes de Chubut al Frente, salieron a cuestionarlo. Esto generó cortocircuitos en el bloque oficialista de la Legislatura Provincial, a tal punto que algunos amenazaron con romper la bancada.

Luego de nuevos contrapuntos con el Poder Ejecutivo, un grupo de diputados tiene decidido tomar algo de distancia del mandatario provincial, aunque sin “romper” el bloque. Esto quiere decir que los diputados continuarán ejerciendo sus roles bajo el nombre de Chubut al Frente, aunque con cierto distanciamiento político de las decisiones del Gobernador.

Así, este nuevo grupo dentro de la Legislatura no será opositor, sino que solo acompañarán las iniciativas de Arcioni con las que estén de acuerdo, al mismo tiempo que rechazarán aquellas con las que no coincidan.

Los nombres

En la primera oportunidad en la que se habló de ruptura del bloque se mencionó a los diputados “sastristas” y “madernistas”. Estos serían los que encabecen este nuevo segmento dentro de la Unicameral provincial. De esta manera, se descuenta que Miguel Antín, Mariela Williams, Xenia Gabella, Leila Lloyd Jones, José Giménez, Ángel Tirso Chiquichano y Gabriela De Lucía estarán presentes.

También es casi un hecho que se sumaría Rossana Artero, quien en las últimas horas también protagonizó cortocircuitos con el propio Arcioni. De hecho, el Gobernador consideró que la ex intendenta de Rawson ya no formaba parte del oficialismo por oponerse a un proyecto que contaba con su aval.

Por su parte la legisladora Zulema Andén, quien fue parte de la conformación legislativa inmediatamente anterior, también se sumó al nuevo interbloque dentro de Chubut al Frente.

Reacomodamientos

Este nuevo sub-bloque será el más numeroso, ya que los nueve conformarán la primera minoría dentro de la Unicameral. Seguidamente estarán los legisladores del Frente de Todos, que son ocho.

Por su parte, el Gobernador tendrá el respaldo asegurado de siete diputados: Juan Horacio Pais, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Pablo Nouveau, Carlos Gómez, Emiliano Mongilardi y Mary Cativa. Así, el oficialismo que respaldará las decisiones del Poder Ejecutivo será la tercera minoría dentro de la Legislatura, por lo que Arcioni tendrá que volver a gobernar sin mayoría propia dentro de la Unicameral, tal como sucedió durante sus primeros dos años como Gobernador, tras el fallecimiento de Mario Das Neves.

Asimismo, la alianza entre la Unión Cívica Radical y el PRO (Juntos por el Cambio) seguirá teniendo tres representantes dentro de la Legislatura.