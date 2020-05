FUERTE INCREMENTO DE LA MOROSIDAD CON BANCOS, SERVICIOS, ALQUILERES Y EXPENSAS

En medio de la cuarentena, la deuda de las familias creció 9,5% durante este mes y la alcanza a los 12,1 millones de hogares. Esto significa que prácticamente 9 de cada 10 hogares tiene una deuda pendiente, dejó de pagar las cuentas. Ya sea con los bancos o con las empresas de servicios públicos, el alquiler o con los consorcios, por las expensas.

El relevamiento -realizado por la consultora CERX, que dirige la economista Victoria Giarrizzo- detectó que durante las primeras tres semanas de mayo, un total de 955.000 hogares se sumaron al lote de deudores. Se trata, en general, de deuda «no bancaria».

En promedio, cada familia adeuda $150.686. Lo que hace un total que ya sobrepasa los $1,8 billón. Este monto, aclara CERX, no incluye a los costos que se acoplan a las moras por falta de pago.

Para hacer los cálculos, Giarrizzo se basó en los datos oficiales del BCRA (respecto de la deuda de las personas con los bancos) y una encuesta propia elaborada entre 6.089 hogares realizada entre el 17 y 22 de mayo para monitorear la evolución de los pasivos de los hogares en pleno parate por la cuarentena.

Una de las conclusiones a las que llegó CERX fue que «las ayudas del Estado compensaron, se usaron mayormente para cubrir gastos corrientes. Lo mismo con los ingresos proveniente de la flexibilización de actividades».

El stock de deuda tiene dos grandes componentes: por un lado, la deuda «no bancaria» que estimamos en $633.994 millones, 25,9% más que en abril. Unos 12 millones de hogares pasaron a tener algún tipo de esas deudas al 22/5 (87,1% de los hogares del país). Y por otro, la deuda «bancaria» que según el BCRA alcanzó los $1,2 billones a fines de abril.

Deuda «no bancaria»

La consultora CERX relevó las principales causas del endeudamiento masivo durante la crisis. Los principales datos son los siguientes: Lo más frecuente en mayo fueron los atrasos en impuestos, que acumuló deudas por $149.270 millones, 48,6% más que en abril. Tanto en abril como mayo las familias dejaron de pagar impuestos como el inmobiliario, patentes, y otros nacionales. Explica ese ítem el 23,5% de la deuda no bancaria actual. Habría 6,9 millones de hogares con algún tributo adeudado al 22 de mayo, ya sea nacional, provincial o municipal, frente a 6,3 millones que había en abril. La deuda promedio fue de $21.590 por hogar.

Cambio de prioridades

Siete de cada 10 hogares acumulaban deudas por servicios como luz, gas, agua, teléfono, cable o internet en mayo. El stock total alcanzó los $142.930 millones. Con una deuda promedio de $14.683 por familia, explicó el 22,5% de la deuda no bancaria. En abril había sido la mayor deuda acumulada. Pero en mayo fue superada por las deudas impositivas.

El tercer endeudamiento de peso este mes fue con familiares y amigos, a quienes recurrieron muchos hogares para subsistir. De acuerdo a la encuesta, estimamos en $116.257 millones (18,3% de la deuda no bancaria). Afecta a 2,5 millones de hogares, con un monto promedio de $45.509 cada uno.

Un items que creció mucho en mayo fue el stock de deuda no bancaria con comercios por ventas en la modalidad «fiado» y prestadores de servicios. Ascendió a $21.956 millones, 381.1% arriba de mayo. En este último componente las más mencionadas fueron deudas con farmacias, almacenes, zapaterías, contadores, y servicios profesionales en general, que subieron fuerte en el último mes, especialmente en ciudades chicas.

Tarjetas y créditos hipotecarios

La deuda bancaria de las familias según los datos del BCRA a fines de abril sería de $1.187.110 millones (casi $1,2 billones). Los principales componentes fueron: Tarjetas de crédito y personales: el stock adeudado por tarjetas asciende a $561.999 millones (+4,9%) y por préstamos personales a $405.312 millones (-0,1%).

Créditos hipotecarios y prendarios: considerando que según el BCRA el 81% de los hipotecarios y el 63% de los prendarios van a familias, suman $220.399 millones. (Iprofesional)