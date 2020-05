SI BIEN ESTÁ CERRADO, CONTINÚA OPERATIVO

A partir del cierre de los vuelos aerocomerciales dispuesto en marzo, el Aeropuerto Internacional Marcos A. Zar de Trelew continúo operando con taxis aéreos, vuelos privados, sanitarios y los que transportaron repatriados.

Y ante una futura apertura del tránsito aerocomercial en el país, se profundizaron las medidas de prevención por el coronavirus, al igual que en las terminales aéreas de Ushuaia y Calafate, también administradas por London Supply.

Vuelos excepcionales

Si bien el aeropuerto se cerró al tráfico de vuelos de cabotaje el 19 de marzo, a partir del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, continuó operando para taxis aéreos, vuelos privados y sanitarios, en muchos casos, como escala técnica de aeronaves que van o vuelven desde Comodoro Rivadavia o las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

También se realizaron vuelos con personas repatriadas; los primeros fueron hasta el 26 de marzo. En abril no hubo vuelos y en lo que va de mayo ya se concretaron dos. “En cada uno de ellos se tomaron todos los recaudos necesarios para prevenir contagios, cumpliendo con un protocolo sanitario coordinado de manera conjunta entre la ANAC, Defensa Civil, el área programática del Hospital Zonal y la Dirección de Salud del Municipio”, explicó Paola Portillo, encargada de la terminal aérea.

Portillo indicó que desde el Aeropuerto se trabaja con vistas a una eventual reanudación de la actividad aérea en el país. “Esta semana se terminará de colocar toda la señalética y cartelería donde se habla del lavado de manos, del distanciamiento y el uso obligatorio del barbijo. En el piso pusimos señalización horizontal y vertical”, precisó.

Además, con el objetivo de proteger tanto a pasajeros como empleados, se colocaron vidrios en los mostradores de Aerolíneas Argentinas y esta semana se hará lo propio en los mostradores de alquiler de vehículos, ubicados en el hall de arribo de pasajeros y en los de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Si bien no hay todavía un lineamiento general respecto de estas medidas, nos estamos anticipando para cuando llegue la reapertura”, explicó Portillo.

A estas tareas se suma el trabajo permanente de limpieza, desinfección y fumigación en el interior del edificio, realizada por personal del aeropuerto, y en el exterior, incluyendo veredas y accesos, a cargo del Municipio.

Portillo informó que, debido a que no hay atención diaria en el aeropuerto, se habilitó el número +549 341 512 2232 para que las personas puedan realizar consultas por WhatsApp, en el horario de 9:30 a 21:30 horas.