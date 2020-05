DURO CUESTIONAMIENTO DEL TITULAR DE LA ATECH REGIONAL SUR

Tras la movilización que se concretó el pasado domingo en distintas localidades de Chubut, los trabajadores de la Administración Públicos siguen manifestándose en contra de las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo. Quien se pronunció nuevamente molesto por las medidas que se toman desde Fontana 50 fue Daniel Murphy, secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

Sobre la caravana que se concretó el domingo, el referente sindical manifestó que “hay situaciones de mucho stress, preocupación de miles de familias de estatales, descuentan días de paro que no fueron de paro. Hay que dejar de pagar la deuda que ahoga a los chubutenses y cobrarle a las grandes empresas por eso es importante lo que hacemos hoy y que sea provincial”.

Además, el secretario general de la Regional Sur de ATECh recordó que “hoy vivimos una jornada provincial de lucha coordinada por la Mesa de Unidad Sectorial a la que pertenecemos. Es importante poder expresarnos, que el barbijo no tape el reclamo, que no sigan usando la cuarentena para silenciar los reclamos como lo viene haciendo el Gobierno Provincial”.

Asimismo, Murphy pidió que se respeten las medidas sanitarias correspondientes y, en una entrevista concedida a Con Sello Patagónico, dijo que “sabemos que debemos respetar la cuarentena porque a través de esta medida se salvaron miles de vidas en el país, por eso es importante que acompañemos a las familias que están en malas condiciones, por eso seguimos con las colectas”.

Finalmente, el referente sindical enfatizó que “estamos acá para decir que hay salidas, la peor catástrofe en la pandemia es la política de (Mariano) Arcioni, hay que dejar de pagar la deuda que ahoga a los chubutenses y cobrarles a las grandes empresas por eso es importante lo que hacemos hoy y que sea provincial”.