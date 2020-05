Mucho ruido y pocas nueces

Los diputados de Chubut se reunieron este martes con los trabajadores legislativos a quienes se les adeuda casi tres meses de salario. Los empleados expresaron con claridad que no prestarán servicios hasta que cobren sus haberes, y advirtieron sobre las implicancias de intentar un modo de legislar sin los trabajadores. Conclusión, sin sueldos no hay sesiones. La gran pregunta es, porqué los diputados suspendieron la reunión con el ministro Oscar Antonena para analizar la situación económico-financiera de la provincia. Al menos podrían haber pedido in situ la transparencia de los números. Por el contrario, lo dejaron al Ministro de Economía con el café y las facturas sobre el escritorio, porque fueron los legisladores los que suspendieron la reunión. ¿Será que a los diputados les resulta cómodo seguir en cuarentena?.