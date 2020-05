Miquelarena: “Hay más enojo con el maltrato animal que con la defraudación al Estado”

En Chubut hay varias investigaciones judiciales en curso en las que se están investigando supuestos hechos de asociación ilícita desarrollados por ex funcionarios. De hecho, el año pasado se concretó una condena en la causa denominada Embrujo, por la cual hay ex integrantes del Gobierno de Chubut que están cumpliendo penas privativas de libertad.

En este contexto, el titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, Jorge Miquelarena, dialogó con El Diario y se manifestó preocupado por la visión que tiene la sociedad para con este tipo de delitos.

Al ser consultado sobre el mayor enojo que hay en la sociedad ante robos violentos por sobre aquellos que están vinculados a la producción de un menoscabo hacia el Estado, el Procurador General dijo: “Entre sorpresa y desazón lo hemos comentado con fiscales que llevan causas contra la Administración Pública. Es una realidad y entendemos, en aras de buscarle alguna explicación que es por la visualización de la víctima”.

Distintas perspectivas

“La gente se enardece y se enoja muchísimo más cuando hay un caso de maltrato animal que cuando hay un caso de defraudación a la Administración Pública”, apuntó el titular del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

En este sentido, consideró que “cuando hay un robo agravado, cuando hay una violación, cuando hay un homicidio o un hecho de maltrato animal, está muy bien que eso genere una reacción en la sociedad, está excelente que eso produzca una reacción, porque eso significa que la sociedad no está dispuesta a vivir de otro modo que no sea respetando los derechos de los demás”.

“Genera un perjuicio enorme”

No obstante, Miquelarena hizo hincapié sobre los hechos de corrupción: “Lo que sorprende es que cuando hay un caso de fraude a la administración pública, que genera un perjuicio enorme, y como no aparece un dueño inmediato del bien sustraído se lo toma con más naturalidad”.

“En realidad no nos estamos dando cuenta que gracias a estos desmanejos y leyes de emergencia en donde la administración cree que tiene licencia para hacer cualquier tropelía y no respetar las mínimas reglas de contratación, compras y demás. Gracias a todas estas cosas se produce el defalco económico que hace que después la Policía no tenga patrullero, que la Justicia no tenga fondos, que Salud no tenga medicamentos y estén mal pagados los maestros”, enfatizó el Procurador General de Chubut.