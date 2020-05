EL SECTOR CUESTIONÓ ALGUNAS EXIGENCIAS Y BUSCA ACUERDO PARA ABRIR AL PÚBLICO

Desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de Puerto Madryn (AHRCOBA), su vicepresidenta, Estela Díaz, explicó el alcance de la propuesta “para la paulatina reactivación de nuestra actividad gastronómica, manteniendo y respetando las medidas de protocolo e higiene establecidas para la seguridad sanitaria”.

Se trata de un protocolo basado en la prevención y el cuidado de la salud, el cual fue presentado tanto al área de Turismo municipal como la provincial, y elaborado a nivel local, adaptando el documento diseñado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), junto con FUNCEI, Fundación Centro de Estudios Infectológicos del doctor Daniel Stamboulian.

Propuesta y análisis

En diálogo con El Diario, Díaz explicó que “hace bastante que estuvimos trabajando en los protocolos, ya que resulta obvio que en algún momento esto se va a abrir y nosotros tenemos que estar preparados; hay muchos protocolos circulantes, hay uno que la provincia de Jujuy hizo primero, otro que vino de Nación, otro que efectivamente le aprobaron a Jujuy y que tiene la mitad de lo que presentaron de manera inicial; y sobre todo, hay un protocolo muy importante que hizo FEHGRA en Buenos Aires, que trabajó específicamente en gastronomía con un gran infectólogo de la Argentina, que es el doctor Daniel Stamboulian”.

Dicho protocolo, “que es sencillo y aplicable, lo envió FEHGRA a todas las sucursales de AHRCOBA para que, a su vez, se adapte a los distintos lugares de origen”, apuntó.

Varias semanas de trabajo

Asimismo, la vicepresidenta de la Asociación comentó que “hemos estado trabajando con el protocolo de FEHGRA y cuando la Secretaría de Turismo (de Puerto Madryn) nos lo pidió, se lo presentamos adaptado a nuestra localidad, hace más de 15 días; posteriormente, nos lo devolvieron pidiendo otras cosas, sobre las cuales volvimos a trabajar para reenviarlo y recibirlo nuevamente” y sostuvo que “hace por lo menos cinco días que el último protocolo pasó por la Secretaría de Turismo, por el Ministerio de Turismo de la provincia, por lo que está bastante avanzado”.

“Hubo exigencias irreales”

Consultada sobre las modificaciones presentadas dentro de la normativa enviada para su aprobación, Díaz explicó que “tanto la gastronomía como la hotelería son actividades cuya esencia es la ‘hospitalidad’, por lo que hay exigencias que son totalmente irreales, por ejemplo la idea de decirle a la gente que no puede usar el baño porque está prohibido, tanto en un hotel como en un restaurante” y agregó que “la gente va al baño porque tiene que utilizarlo de muchas maneras y no se le puede restringir. Nosotros somos prestadores de servicios y el baño es un servicio”.

Las familias, unidas

Otro requerimiento que finalmente lograron subsanar “era que en una mesa no puede haber más de cuatro personas, es decir que un matrimonio con tres hijos debe separarse en dos mesas; debe existir la posibilidad de armar una mesa con la gente que pertenece a la misma ‘burbuja’, que convive, y que a su vez pueda existir un distanciamiento (con otros comensales), pero que tengan la posibilidad de sentarse junta”, precisó.

Registro de comensales y huéspedes

Esto último, sumado a la prohibición del uso de baños, “no van con la esencia de lo que es la hotelería y la gastronomía, pero hay otras cosas que sí están bien, por ejemplo el hecho de que hay que tener un control escrito de las personas que vienen, siempre con el DNI, domicilio y teléfono, por si luego apareciera un caso de Covid-19, caso en el que sería posible identificar quiénes estuvieron en ese momento sentados en la mesa; con eso no hay problema, siempre que no haya inconvenientes legales. Si una persona se niega a darnos los datos no sabemos qué sucede, esa parte no la hemos discutido aún. Pero llevar un control está bien y no le afecta a nadie”.

Mesas separadas

“La separación entre mesa y mesa”, continuó, “no le significa al comercio ningún costo adicional, en este momento, ya que cuando la pandemia termine se volverán a acomodar las mesas”.

Además, “se habla de tener servilletas de papel en lugar de servilletas de tela, y si fuera este último caso, de lavarlas en un lavadero biosanitario, por lo que seguramente se colocarán las de papel, y otro requerimiento es desinfectar mesas y sillas antes de cada uso, para lo cual se pueden dar reservas para que, cuando finalice un turno, se limpien las mesas. Con el uso de barbijo hasta sentarse tampoco hay problema”.

Sanitarios accesibles

Algunas de las exigencias también representarían una inversión casi imposible en tiempos de crisis: “Tenemos que recordar que a nosotros nos dijeron, de un día para el otro, ‘no abren más’ y debemos seguir pagando la luz, el gas, los impuestos sin que ingrese dinero al sector. Por eso, hay que pensar en cosas que sean accesibles y no aquellas que nos demanden un gasto adicional”, fundamentó Díaz.

Esto último viene de la mano “del pedido de que los baños tengan una grifería automática, donde cada grifo cuesta alrededor de $30.000”, analizó, sumando a ello que “hacer una inversión de esa índole si en poco tiempo seguramente finalice la pandemia, no tendría sentido; esto último es algo que ni siquiera pide FEGHRA, que sí exige que se desinfecten los baños con lavandina, que haya alcohol en gel y aerosol desinfectante en el interior, etcétera; todo ello tiene que estar dentro del baño, incluso guantes para uso del cliente”.

Para el baño deberá pedirse la llave

Una vez que suspendieron el cambio de grifería, atentos al gasto que ello representaría, “nos pedían que una persona estuviera parada en la puerta del baño y que solamente se dedicara a que, cada vez que salía un cliente del baño, desinfectar el sanitario, lo que significa un costo mucho mayor ya que implica un empleado más, exclusivamente para los baños”, expuso la vicepresidenta de AHRCOBA.

Finalmente, “llegamos a la conclusión de que, como dice FEHGRA, el baño se desinfecta, se cierra con llave, el cliente debe pedirla y, al salir del mismo, se debe ingresar a limpiar todo con lavandina”, clarificó.

Distancia exterior y desinfección

A pesar de haber recibido exigencias “mayores a las que se piden en todos lados”, Díaz confirmó que el protocolo trabajado durante las últimas semanas estaría próximo a ser aprobado y que “algo que nos piden es que (en el caso de los restaurantes) no puede haber más de dos personas en el hall de entrada; tenemos que tener demarcado, afuera, un metro y medio de distancia para quienes esperan, abrirles la puerta de a uno, desinfectar el picaporte; adelante también hay que contar con una mesa con alcohol, desinfectante y demás, y guantes, los cuales si bien no son recomendables, hay personas que los quieren usar por lo que podrían colocárselos”.

Desalientan uso de efectivo

En relación al pago de servicios, si bien no está restringido el uso de efectivo, se apunta a desalentar este medio de intercambio y reemplazarlo por los plásticos, crédito y débito: “Es algo complicado ya que no todo el mundo quiere usar la tarjeta ahora. No se puede prohibir totalmente el efectivo, pero sí se desalienta su uso. Cuando se entrega la tarjeta, según el protocolo, hay que desinfectarla antes de tocarla, limpiarla con alcohol después de usarla y lo mismo con las biromes con las que firmen los clientes. Implica un poco más de tiempo, pero como seguramente se trabaje mucho menos que lo habitual, seguramente se pueda hacer”, expresó Díaz.

Deliverys’ sin habilitación

Por otra parte, la vicepresienta de AHRCOBA señaló que “también elaboramos un protocolo para delivery y ‘take away’, pero el problema pasa porque está lleno de ‘delivery’ trucho en todos lados, y nadie los controla”.

Consultada sobre esta cuestión, explicó que “es algo que hace años sucede y hablamos de lugares que no están habilitados, de gente que cocina en la casa y que no cuenta con cocina habilitada, libreta sanitaria, y que convive con nosotros, quienes tenemos gastos fijos terribles, los cuales no han disminuido en nada hasta ahora; por eso sería bueno que, además de los controles que nos exigen para cuidar el destino, este último no se cuida con todos los delivery truchos que andan circulando por la ciudad”.