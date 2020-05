Madre de una víctima de femicidio presentó denuncia contra Arcioni

Este viernes se envió a la Legislatura de Chubut una nueva denuncia contra el gobernador, Mariano Arcioni, en la que se lo apunta por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. En este caso, quien impulsó la iniciativa fue Mabel Alejandra Pérez, madre de Evelyn Lehr, quien fue víctima del femicidio realizado por Archie Philips en junio de 2018.

En su presentación, la mujer hizo referencia a las situaciones de violencia de género que se viven en todo el territorio provincial y apuntó contra el titular del Poder Ejecutivo. En este contexto, se puso en valor la ley provincial contra la violencia de género, en la cual además de las mujeres están incluidas todas las personas que conforman el colectivo LGTBIQ+.

Al respecto, la denunciante precisó que “la Ley XV-26 para ser aplicada a lo largo de toda la Provincia necesita que se cumpla con el presupuesto que tiene asignado y que está contemplado en su articulado que expresa literalmente en su artículo 63”. “Hasta la fecha no se ha cumplido con el presupuesto, que es obligatorio y que jamás se consideró dentro del presupuesto provincial”, agregó.

Además, Pérez remarcó que “desde la promulgación de la ley en el año 2018 hasta la actualidad hubo 13 femicidios según las estadísticas del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana. La provincia de Chubut está primera en femicidios con relación a la cantidad de habitantes”.

“Causal de juicio político”

“Sabemos que un femicidio es cuando un varón mata a una mujer por el solo hecho de ser mujer y que un feminicidio es toda vez que por acción u omisión del Estado se produce la muerte de una mujer”, afirmó la denunciante.

Al mismo tiempo que enumeró los 13 hechos a los que hizo mención, afirmó que los mismos fueron por la no aplicación de la norma antes mencionada y apuntó que “el Gobernador de la Provincia de Chubut es responsable por la falta de cumplimiento de la Ley XV-26”.

“Esta falta de cumplimiento es claramente una causal de juicio político al señor gobernador de la Provincia del Chubut, Mariano Arcioni, según la Constitución de la Provincia”, apuntó la denunciante en el texto que envió a la Legislatura.

Pruebas aportadas

Tras mencionar los artículos de la norma suprema provincial en donde se refiere al juicio político, Pérez presentó las pruebas con las que fundamentó su denuncia presentada ante los diputados. Dentro de las mismas destacó al “presupuesto 2019 y 2020, en donde no consta el presupuesto de la Ley XV-26” y también se adjuntó el “listado de compañeras muertas en feminicidios en la Provincia de Chubut que se registraron en los medios de comunicación, puesto que no hay estadísticas oficiales al no tener presupuesto la Ley XV-26”.