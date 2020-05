Maderna: “una acción individual irresponsable puede tener consecuencias”

Ante la confirmación de nuevos casos positivos de COVID-19 en la ciudad de Trelew, el intendente Adrián Maderna, publicó una carta en sus redes sociales en la que envió un mensaje a los vecinos y destacó el trabajo y el esfuerzo de cada uno para dejar atrás la pandemia y salir adelante.

También puntualizó cada uno de los protocolos que se fueron estableciendo en la ciudad para resguardar la salud de cada ciudadano, aunque también puso en valor la necesidad de mantener un equilibrio entre el cuidado sanitario y la protección del circuito económico de la ciudad y frenar la pérdida de empleos. Y apeló a la importancia de la responsabilidad social para hacer frente a esta nueva normalidad.

El texto completo de la carta

“Hoy les hablo no sólo como intendente de este querido pueblo sino también como padre, hermano e hijo. La crisis sanitaria que atravesamos es única en la historia reciente de nuestro país. Hoy, con nuevos casos de coronavirus en Trelew, quiero llegar con un mensaje a cada habitante, a cada hogar, para destacar el esfuerzo hecho por todos desde el primer día de la cuarentena y remarcar la responsabilidad ciudadana como clave para combatir lo que viene.

Por las características particulares de nuestra ciudad, con un aeropuerto internacional que recibió a repatriados; con una ruta nacional que conecta de norte a sur el país y que atraviesa el ejido urbano, se requirieron protocolos sanitarios muy fuertes que establecimos de inmediato y que mantendremos mientras dure esta pandemia. Al igual que sostendremos todos los esquemas de asistencia alimentaria, sanitaria, psicológica y emocional activados en su momento.

Los nuevos casos de Covid-19 generan preocupación en nuestra comunidad. Es mi deber llevar tranquilidad y recordarles que en todo momento el eje principal de nuestras políticas es cuidar la salud. No obstante, tenemos claro que muchos vecinos dependen del comercio para vivir. Por eso nos ocupamos a diario de encontrar el equilibrio entre el cuidado sanitario y la protección del motor económico de nuestra ciudad.

La crisis sanitaria actual vino a profundizar un escenario comercial e industrial que ya venía golpeado en Trelew. Frenar y revertir la pérdida de empleos en esta coyuntura depende de la máxima responsabilidad social individual y colectiva. La “nueva normalidad” nos obliga a cumplir a rajatabla los protocolos sanitarios como el distanciamiento social, el uso del tapabocas o barbijo casero o reforzar las medidas de asepsia como el frecuente lavado de manos o la desinfección de espacios de circulación pública.

Es hora de que todos los vecinos tomemos conciencia de que una acción individual irresponsable puede tener consecuencias en toda la ciudad. Tenemos los ejemplos de otras partes del mundo, para saber lo que no debemos hacer. Por eso les pido a quienes deben cumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que lo respeten, por su bien y el de los demás. No es intención de este gobierno estigmatizar a nadie por ser sospechoso o enfermo de coronavirus pero sepan que si detectamos incumplimientos actuaremos en consecuencia.

Desde el propio presidente Alberto Fernández hasta el último funcionario público de esta gestión municipal respetamos los lineamientos definidos por los profesionales sanitarios.

El modo de contribuir desde cada hogar para terminar cuanto antes con esta enfermedad es seguir los consejos de nuestros profesionales de la salud. Cuando se flexibilizan nuevas actividades económicas se están dando nuevas oportunidades. Y ese voto de confianza debe respaldarse a diario con un trabajo responsable, con alta conciencia preventiva y responsabilidad social.

Nadie en Trelew ni en el resto de las ciudades está exento de contraer esta enfermedad. Por eso les pido a todos los ciudadanos que seamos responsables por nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros hijos. Tengamos confianza en quienes arriesgan su vida para que los demás tengan los servicios esenciales en este momento, con la esperanza de que en poco tiempo esta pandemia será solo una anécdota. Nosotros, desde nuestros lugares de servidores públicos, seguiremos siendo responsables”, sostuvo el intendente Adrián Maderna.